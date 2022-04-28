零碳國際論壇 新北與日、加、英、澳分享氣候治理

「2022零碳城市氣侯行動國際論壇」今於新北市舉行，市長侯友宜與日本、加拿大、英國、澳洲等國際駐台單位互相分享當地城市因地制宜氣候治理經驗，藉由城市間攜手合作，相互學習成長，共同邁向2050年淨零碳目標。

今天行動論壇參與者包括日台交流協會首席副代表星野光明、加拿大駐台北貿易辦事處貿易暨投資處處長敬獵人、英國在台辦事處蘇格蘭國際發展局區域代表劉忠祐及澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處處長劉培希等交流未來零碳城市願景。

另外京都市市長門川大作、溫哥華副市長Christine Boyle、伯明罕議長Ian Ward及澳洲陽光海岸市市長Mark Jamieson，也透過預錄影片分享氣候治理經驗。

新北侯友宜表示，聯合國政府間氣候變化專門委員會於今年2月發布《氣候衝擊、調適與脆弱度報告》，指出全球極有可能在2040年前跨越1.5℃的升溫警戒線，去年在英國舉辦的聯合國氣峰會簽署的《格拉斯哥氣候協定》中，未來10年需大幅減少碳排放，並首次將「逐步減少化石燃料」寫入終章。減碳已正式成為未來所有城市應當共同努力的目標，應透過大膽及創新行動驅動零碳轉型。

侯友宜說，新北面對現今極端氣候現象，沒有任何消極空間。為替下一代建立永續宜居未來，新北市2020年11月率全國之先簽署氣候緊急宣言，去年4月宣布將於2050年達到淨零碳目標，也將2030年階段減碳成果目標提高至30%，並成立氣候變遷及能源對策執行委員會，以三策略五方針為核心主軸，輔以相關自治條例及基金制度，亦配合今年國發會正式公布之我國2050年淨零碳排放路徑，讓新北市朝向更安全、更韌性、更永續的目標邁進。

環保局表示，面對2050年淨零碳排，無疑是一項重大的挑戰，同時也是加速轉變的機會，未來希望透過創新、跨界的方式與國際對接，並積極合作，共同研發再生能源、運具電動化、電網系統整合或CCS 技術等新興技術，推動產業轉型升級，以國際合作模式共創永續零碳環境。

環保局也特別提到，新北市為ICLEI東亞區執行委員會之氣候調適和城市韌性領域委員代表，28日下午也召開ICLEI台灣會員城市大會，邀請台北市、桃園、台中、台南及高雄分享近年接軌國際零碳趨勢之減碳核心成果，新北市則以「Check in零碳新北」為主軸，發表近年邁向淨零轉型成果，包含成為無煤城市、訂定建物節能分級標準、推動運具全面電動化並以公部門率先示範等。而臺灣城市間也持續透過互動交流，積極建立合作關係，攜手轉型為國際零碳城市。

環保局強調，世界各國發生的極端氣候正提醒，此刻即應實踐零碳永續的行動，期望透過交流與互動，凝聚中央、地方政府、企業、團體及個人面對氣候變遷意識。