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確立部會權責、長期課徵碳稅 環團提氣候法6大訴求

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
立法院衛環委員會今天舉辦氣候變遷因應法修法公聽會，環團聯合聲明提出六大訴求。圖／綠盟提供
立法院衛環委員會今天舉辦氣候變遷因應法修法公聽會，環團聯合聲明提出六大訴求。圖／綠盟提供

立法院衛環委員會今天舉辦氣候變遷因應法修法公聽會，環團聯合聲明提出六大訴求，包括拉高氣候治理層級並確立部會權責，短期碳費長期碳稅，考量人權衝擊，強化地方治理及資訊公開，納入公民參與氣候管制及訴訟條款，強化推動再生能源，盼完備台灣氣候法制。

環境權保障基金會、地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、台灣環境規劃協會、環境正義基金會、綠色和平基金會、主婦聯盟環境保護基金會今天發出聯合聲明，過去台灣氣候治理最大困境是中央缺乏有效的跨部會協調機制，造成各部會相互推托權責，難以有效推進氣候政策。應建立行政院氣候會報，由行政院長作為召集人，邀集各部會首長、學者、公民團體參與，並賦予充足人力、行政資源統合、機關考核職權。

另為解決各部會間權責不清的問題，環團說，目前政院版草案中，部會權責分工僅於說明欄中註明，應將部會分工寫入母法內。

環團表示，碳費應設有行政院層級的監管單位，以科學方法評量碳費施行成效，如於減量成效明顯低於淨零路徑規畫階段管制目標時，依法定期予以調升；考量碳費受限於特別公課的限制，政府應明確碳稅規畫的時程，拉高治理層級。

環團說，除了氣候變遷科學研究外，也應新增人權面向研究，定期評估不同族群人權受氣候變遷衝擊情形，才能發展符合多元需求的相關政策，同時為避免政策過程造成人權侵害，政府也應妥善評估並減緩政策造成的影響。

環團說，階段管制目標訂定應以較嚴謹的聽證程序進行，調適和減量執行除公開報告外，也應定期舉辦公聽會，納入利害關係人的參與、讓公民更深化在政府決策的過程中。另應增訂公民訴訟條款，才能讓公民監督行政怠惰的可能性。

環團說，若台灣要邁向2050淨零排放，必須堅定秉持「非核家園」原則，並致力提升再生能源發展，才是有效且負責任的做法。

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