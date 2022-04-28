各部會減碳進度不明 立委籲設網站監督

「立委們對於各部會2050淨零碳排的進度都搞不清楚，應該設立網站讓外界一起監督！」時代力量立委邱顯智28日質詢國發會主委龔明鑫時表示，台灣應該仿效日本設立架構清楚的網站，說明減碳規劃，才能讓企業減碳更有信心。藍委謝衣鳳也指出，電動車未來是關鍵產業，希望跨部會能協助提昇國產電動車佔比。

設立網站有利監督

邱顯智說，經濟委員會28日召開專案報告，每個立委幾乎都對各部會在淨零碳排作了多少事搞不清楚，因此他建議可仿效日本設立淨零碳排的專門網站，以各部會或是政策進行分類，並在網站中附上各項政策的執行進度，誰負責審查與檢討等，讓外界更清楚政府的減碳作為。

他要求國發會在2個禮拜內交給他建構網站的報告，龔明鑫也承諾會儘速設立。邱顯智也指出，未來淨零碳排的重點是要讓綠色創新產業如何成長，以及既有產業如何完成淨零轉型。日本經產省的減碳計畫，包括礦產資源調查、資金調度與法令修改評估都交代得很清楚，但台灣經濟部目前推出的計畫仍很空洞，經濟部次長林全能承諾會1個月內檢討。

電動車需增加國產

謝衣鳳則質疑，2030年市售車輛有30%是電動車，來源會是國產還是進口？林全能回應說各佔一半，但謝衣鳳認為，電動車未來將會扮演關鍵產業，政府應該加速輔導國產車電動化，而內政部也要加速規劃修法，讓充電樁能夠普及，否則民眾購買電動車的意願根本不會上升。

她也指出，包括再生能源與循環經濟也要加速，以現在台灣幾乎沒有發展氫能的狀況，2050年氫能就要達成發電佔比10%的目標看來不切實際，而科學園區也要加速建置循環碳回收站，並搭配發電功能。對此，科技部次長林聰敏坦言，目前是以擴大現有技術為目標，會在2030年達成商業價值並落地擴大發展。

要讓企業有信心

綠委陳亭妃則指出，目前台電的減碳進度看來很落後，但電網與儲能設備若無法發展，再生能源未來的發電期程也會來不及，更重要的是政府說要減碳，但前述的設備進度，或是碳交易平台的設立、第三方查驗機構都如此落後，要如何增加中小企業的減碳信心？龔明鑫回應表示，經濟部與環保署有設立中小企業輔導小組，不會讓產業界擔心。

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