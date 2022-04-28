全國模範勞工鄔民‧阿娃伊 發願一生守護山林

南投林管處埔里工作站鄔民‧阿娃伊擔任森林護管員30多年，巡視區域涵蓋巒大、埔里及濁水溪等三大事業區共20個林班，協助取締盜伐濫墾、森林火災撲救、山難救援、野生動物保育巡查，獲選今年全國模範勞工，更是南投山林最佳守護者。

鄔民‧阿娃伊也是今年全國模範勞工致詞代表，他感性說，身為奉獻山林30多年的老兵，山對他更多了一層不可言喻的情感，他願一生輾轉山林間，終身守護森林及部落。

鄔民‧阿娃伊是仁愛鄉春陽部落的賽德克原住民，他從1986年就加入南投林管處防火巡邏隊，1991年通過技術士考試，正式成為森林護管員，並擔任霧社分站長將近20年。他說，他熱愛家鄉，非常喜歡山林生態環境，擔任林務工作30多年，即使上山埋伏取締盜伐或打火數日沒回家也不覺得苦。

他說，土地、水源是原住民的靈魂，若失去土地就沒有根及依靠，因此山林就是他的家，他三度獲選為森林護管員最高榮譽「優秀森林護管員」，兩度獲選林務局模範勞工。除了保育動物、撲滅山林火警、取締盜採、盜伐，他在埔里工作站這麼長時間，平均每年培育5萬株原鄉苗木提供造林。