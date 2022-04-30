大小孩同樂! 臺中美樂地 打造幸福共融的遊樂場公園

臺中市政府力推「美樂地計畫」，持續推動共融公園的建構與改善，是市民最有感的市政建設之一，希望鼓勵市民一同共享家園建設。

共融公園的宗旨，不僅建立在「公平」與「融合」的原則上，所有人皆享有公平使用設施的機會，讓身障族群與年長者也可一同參與使用，也希望設計一個讓孩童獨立探索的環境，透過遊玩的過程中，小朋友能運用多元感官與身體協調的開發，促進孩子的身心健康，並提供一個社會互動的場域。

有別於傳統的遊戲設施，共融遊戲場中設計了許多別具創意的設施，提供多樣性的遊戲體驗、帶來新的感官享受，如平衡橋、光影隧道、大型攀爬架、造型磨石子溜滑梯……等。

南屯區黎新公園擁有全國唯一西瓜造型的多元攀爬遊具 (圖／臺中市政府提供)

例如豐原的中正公園，就特別規劃了鞦韆遊戲區，包含了高達5種類型的鞦韆，除了常見的「橡膠鞦韆座墊」，針對低齡幼童也設計了「包覆式座椅」與「幼兒鞦韆座椅」，能在確保幼童安全性的情況下，讓幼童也能享受盪鞦韆的樂趣；對於較高學齡的兒童，擁有大面積椅面的「鳥巢搖籃座椅」與長條形「大擺盪繩索鞦韆」，可讓兒童多人乘坐，並讓小朋友靠身體自行擺動鞦韆，利用不同的遊玩方式訓練兒童的協調性及平衡感。

豐原區中正公園的鞦韆遊戲區 (圖／臺中市政府提供)

考量到身障者的遊玩權益，美樂地計畫也規劃了輪椅族可以使用的「輪椅溜滑梯」，南屯區黎新公園的「無障礙盪鞦韆設施」，文心森林公園的「鳥巢式鞦韆」，可供身障族群或幼童使用，增加孩子們合適的運動選擇，落實公平友善的共融精神。

南屯區黎新公園「無障礙盪鞦韆設施」 (圖／臺中市政府提供)

對於常見的遊戲設施，市府也進行重新設計與空間的改善規劃，如大里區大元公園中設有「共融旋轉盤」，減去了傳統旋轉盤的高低差，讓輪椅族也能輕鬆和一般孩童共同遊玩；另外，比起傳統搖搖馬，「雙板式搖搖馬」擁有更佳的安全性與趣味性，提供不同身體條件的使用者遊玩，周圍亦有沙坑或舖設軟性材質的地面，更提供了多一層保護。考量到陪同的家長們，也在遊戲區周遭增設了家長休憩區，提供安心陪伴的空間。

在年長者的使用規劃上，高齡體健設施的推動，讓長者有更適切的活動設施能使用，也間接促使長者到戶外走動，在共融公園中與不同年齡層的市民與社區居民互動，有助於增加社會接觸並獲取情感支援，進而防止孤立的生活型態，對於高齡化社會有著正面的影響效益。

年長者跟小孩皆可在共融公園一同遊玩 (圖／臺中市政府提供)

臺中美樂地計畫自108年至111年已完成122座共融公園，市府將會持續推動，讓長者及小孩都能自由的進出公園，安全的遊玩共融遊樂設施，讓公園成為民眾的休閒好去處，提供市民更友善、舒適的休憩空間。

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