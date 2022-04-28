快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

注射新冠疫苗差一點洗腎？ 醫籲有四症狀趕快檢查

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
洗腎病人定期洗腎，造成生活不便，民眾應注意和維護腎臟健康。記者簡慧珍／攝影
洗腎病人定期洗腎，造成生活不便，民眾應注意和維護腎臟健康。記者簡慧珍／攝影

注射COVID-19疫苗會不會有副作用？彰化縣60歲陳姓婦女、45歲李姓婦女在注射後約兩個月，各自出現泡泡尿、水腫、血壓異常上升等症狀，確診為「A型免疫球蛋白型」急性腎絲球腎炎。

衛福部彰化醫院副院長陳殷正今天表示，注射COVID-19疫苗後要注意水腫、泡泡尿、血尿、血壓異常上升等4種症狀，可能是少見的腎臟併發症。

陳殷正說，這兩起個案的共通之處是不久前打過新冠肺炎疫苗，陳婦只注射一劑BNT、李婦完整注射三劑莫德納，都屬於mRNA疫苗，而根據患者的切片結果，都是和免疫反應有關的「A型免疫球蛋白型」腎絲球腎炎，兩名患者懷疑是疫苗引起的免疫反應。

腎臟內科醫師黃耀宣引用國際醫學期刊資料，指出施打新冠肺炎疫苗出現腎臟病變的個案以3類人居多，包括自體免疫疾病者、癌症患者及腎功能較差者，彰化醫院這兩起個案恰好是屬於這3類。

陳姓婦女罹患類風濕關節炎，長期在免疫風濕科就診追蹤，病情穩定，日前發現雙小腿及腳掌有水腫現象，尿尿冒泡，因身體沒有不舒服就沒理會，過了幾周水腫也沒消退才就醫，抽血發現腎絲球過濾率竟僅有10（正常值100~120），和她兩個月前的免疫風濕科門診檢驗數值60相比，腎功能急遽衰退，差一點需要洗腎。

45歲李婦有腎臟病史，因血尿、泡泡尿和血壓異常上升，就醫後也確診為「A型免疫球蛋白型」腎絲球腎炎，治療後已回穩。陳婦雖同樣發生A型免疫球蛋白型的腎絲球腎炎，造成急性腎損傷，經過緊急治療也腎功能慢慢回穩。

黃耀宣說，國際醫學期刊曾發表疫苗副作用的論文，急性腎絲球腎炎病例在全球都有，但比例很低，出現症狀就及早治療的結果都還不錯，民眾不用過度擔心，整體而言，施打疫苗還是必須的，畢竟發生較大副作用的比例很低。

黃耀宣又說，腎絲球腎炎是以腎絲球損害為主的發炎反應，「A型免疫球蛋白型」是最常見的一種，可能原因是某些不明機轉或免疫性因素造成，當腎絲球被破壞後，導致大量的蛋白質進入腎小管，使得尿液呈現泡沫狀，被稱為蛋白尿，俗稱為泡泡尿，可能併隨出現臉部及四肢浮腫、血尿、高血壓等4種常見症狀。

衛福部彰化醫院腎臟內科醫師黃耀宣引用國際醫學期刊資料，籲請民眾注意注射新冠疫苗後有無特殊反應和症狀。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院腎臟內科醫師黃耀宣引用國際醫學期刊資料，籲請民眾注意注射新冠疫苗後有無特殊反應和症狀。記者簡慧珍／攝影
到目前為止，注射COVID-19疫苗利多於弊，醫師認為有必要注射。記者簡慧珍／攝影
到目前為止，注射COVID-19疫苗利多於弊，醫師認為有必要注射。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院副院長陳殷正建議腎功能本來就不太好的民眾，注意注射新冠疫苗後有無出現特殊症狀。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院副院長陳殷正建議腎功能本來就不太好的民眾，注意注射新冠疫苗後有無出現特殊症狀。記者簡慧珍／攝影

水腫 新冠肺炎

延伸閱讀

泰國5/1起取消入境旅客PCR檢測 不需出示到達前陰性證明

何美鄉：不完全接種疫苗者 中重症機率是打完3劑的4倍以上

打3劑BNT疫苗仍遭刁難？超瞎理由曝光

自購137.16萬劑莫德納疫苗到貨 效期至7月3日

相關新聞

整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看

台鐵企業工會預計在今年5月1日勞動節集體「合法休假」，宣布當日表定列車全數停駛。對此，台鐵除了在17日關閉勞動節訂票系統，交通部更於22日公布疏運計畫，部長王國材也於26日「三顧茅廬」與工會協商，卻在會議進行約100分鐘後「宣布破局」。究竟台鐵員工為什麼要集體休假？他們罷工的訴求是什麼？又將會對一般民眾帶來哪些影響？聯合新聞網整理出事件始末帶您一次看。

基隆郵局累計19人確診 郵政產工籲：立即停止上樓投遞

國內疫情越演越烈，基隆郵局累計已19人確診，導致其他郵務士每天要快篩，快篩陰性才能出勤，送信的人力受影響。為此，中華郵政...

繳完防疫保單續約金卻遭拒保 消基會批違反誠信

疫情近日急速升溫，消基會接獲不少防疫保險消費者投訴產險公司拒絕保戶契約到期前的續約，消基會今整理3大爭議樣態，其中包括已...

逾5成兒少害怕新冠肺炎 學者：孩子的焦慮源自家人

COVID-19疫情爆發至今，疫情轉變人們的生活、學習、社交方式，無形間替孩子們創造一個不同的世界。台灣世界展望會與台大...

「笨得像豬一樣」 兒少精神不當對待前6名都言語暴力

兒少遭「精神不當對待」人數近3年不斷攀升，推動「428兒童保護日」的家扶基金今公布「兒少保社工實務：兒少遭精神不當對待情...

本土確診數為落地採檢98倍 航聯會盼政府調整採檢政策

中央流行疫情指揮中心27日宣布取消實聯制，並放寬機組員防疫政策，自5月1日起完整接種三劑疫苗者，檢疫天數比照居家隔離天數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。