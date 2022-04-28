快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行政院會通過醫師法 國外學醫返台須經學歷甄試

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院會今天通過「醫師法」部分條文修正草案，對於持外國學歷報考國內醫師考試者，一律須先通過教育部學歷甄試。圖／衛福部提供
行政院會今天通過「醫師法」部分條文修正草案，對於持外國學歷報考國內醫師考試者，一律須先通過教育部學歷甄試。圖／衛福部提供

行政院會今天通過「醫師法」部分條文修正草案，將函請立法院審議。該草案修正重點聚焦於該法修正條文第4條之1，對於持外國學歷報考國內醫師考試者，一律須先通過教育部學歷甄試。全案將送立法院審議。

行政院長蘇貞昌表示，此次修法係為維持國內醫師人力培育制度之完整性，對持外國醫學學歷報考國內醫師考試者，建立適當審查機制，同時將外國醫事人員從事臨床醫療教學或訓練加以納管，有助增進國際醫學交流合作。

衛福部表示，為維護民眾健康，確保醫療服務品質及病人安全，我國對於醫師之培育係採總量管控，並透過完整之醫事專業教育及國家證照考試產生。

衛福部表示，由於持外國醫學學歷回國參加醫師（牙醫師）考試之醫學系科畢業生人數逐年攀升，基於維持國內醫師人力培育制度及規畫之完整性，避免醫師人力供需失衡，反觀國外醫學系科的培育制度與品質是否與國內同級同類學校相當，應有一致、公平及客觀的審認方式，不因國家或地區而有不同對待，因此擬具醫師法部分條文修正草案。

根據修正條文，明定持國外醫學學歷報考國內醫師考試者，其學歷甄試要件及實習規定。持國外醫學、牙醫學學歷報考國內醫師考試者，均應先經教育部學歷甄試通過，並在指定之國內教學醫院臨床實作適應訓練期滿成績及格，始得參加第二階醫師考試。

此外，於美、加、日、歐洲、澳洲、紐西蘭、南非、新加坡及香港等九大國家或地區之醫學院、校修畢全程學業取得畢業證書，且具當地合法註冊醫師資格，實際執業5年以上者，得免學歷甄試。

落日條款方面，針對2022年12月31日以前入學九大國家或地區醫學院就讀者，基於信賴保護原則，適用修法前規定，得免學歷甄試。

本次修法也新增條文，經中央主管機關公告之特殊或緊急情事時，允許持九大國家或地區之醫師證書或許可執業證明者，得向中央主管機關申請，經審查通過者，給予短期行醫證，使各國救援醫師在臺執行醫療業務於法有據，以符實務狀況。

另也新增，明定教學醫院接受外國醫事人員從事臨床醫療訓練或教學之申請程序及應遵行之相關規定，符合法律保留原則，且有助於提升管理品質及病人權利。同時修正相關罰則。

延伸閱讀

影／基隆郵局15郵差確診人力受波及 快篩陰才能送信

摩爾多瓦親俄地區緊張升級 國際憂烏戰事恐擴大

新北市招考828名清潔員 月薪3.3萬元起

來捧金飯碗！經濟部國營事業聯合徵才646人起薪36K

相關新聞

整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看

台鐵企業工會預計在今年5月1日勞動節集體「合法休假」，宣布當日表定列車全數停駛。對此，台鐵除了在17日關閉勞動節訂票系統，交通部更於22日公布疏運計畫，部長王國材也於26日「三顧茅廬」與工會協商，卻在會議進行約100分鐘後「宣布破局」。究竟台鐵員工為什麼要集體休假？他們罷工的訴求是什麼？又將會對一般民眾帶來哪些影響？聯合新聞網整理出事件始末帶您一次看。

基隆郵局累計19人確診 郵政產工籲：立即停止上樓投遞

國內疫情越演越烈，基隆郵局累計已19人確診，導致其他郵務士每天要快篩，快篩陰性才能出勤，送信的人力受影響。為此，中華郵政...

繳完防疫保單續約金卻遭拒保 消基會批違反誠信

疫情近日急速升溫，消基會接獲不少防疫保險消費者投訴產險公司拒絕保戶契約到期前的續約，消基會今整理3大爭議樣態，其中包括已...

逾5成兒少害怕新冠肺炎 學者：孩子的焦慮源自家人

COVID-19疫情爆發至今，疫情轉變人們的生活、學習、社交方式，無形間替孩子們創造一個不同的世界。台灣世界展望會與台大...

「笨得像豬一樣」 兒少精神不當對待前6名都言語暴力

兒少遭「精神不當對待」人數近3年不斷攀升，推動「428兒童保護日」的家扶基金今公布「兒少保社工實務：兒少遭精神不當對待情...

本土確診數為落地採檢98倍 航聯會盼政府調整採檢政策

中央流行疫情指揮中心27日宣布取消實聯制，並放寬機組員防疫政策，自5月1日起完整接種三劑疫苗者，檢疫天數比照居家隔離天數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。