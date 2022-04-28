台鐵五一停駛 產工千字公開信曝光

台鐵工會將於五一勞動節當天發動合法休假行動，引發輿論討論，正反意見兩極，台鐵產工今則是趁著國際工殤日，發出「台鐵人給社會大眾的公開信」，強調不認同太魯閣號事故後，國家以安全為由，認為就是要公司化才是解方，並以迴避協商的方式，惡意污名鐵路員工，做了全台雇主最糟的示範。

產工說，急就章的公司化只是成就了交通部長王國材的政績，真正讓台鐵人重拾榮光的方式，是為大眾服務，不是為政績服務。

產工也說，如果依法不加班、影響運輸，造成國人不便，我們很對不起，但如果這次的對不起，可以換來不用再為下一次更慘痛的犧牲而道歉，這才是我們身為台鐵人，想和大家一起安全抵達的未來。

自從2018年10月普悠瑪事故發生之後，台鐵佔據了社會輿論版面，大家的心中都在思考，台鐵究竟出了什麼問題？我們該怎麼做，才能避免再發生相似的悲劇？當時蔡總統承諾台鐵的改革沒有上限，行政院並且針對台鐵總體檢，提出了144項改善事項，當時的社會氛圍，似乎上下一心，眾人都期待台鐵在政府資源挹注和總體監督之下，能夠脫胎換骨，不論是台鐵內部的基層員工，還是外界的社會大眾都是如此期待的。

是的，台鐵的問題千絲萬縷，非三言兩語能說得清，也因此安全管理改革小組提綱挈領且鉅細靡遺地，將台鐵列管的144項改善事項，原就是相當艱鉅的改革任務。但看似舉步維艱的陳舊台鐵，竟然在短短三年不到的時間，就從交通部的監管下解除了109項列管，其中不乏有許多設備尚未到位、系統尚未建置、執行的人力尚未補齊，僅僅訂定「計畫」的項目，連招標都還沒開始，就已經解除列管。我們基層員工想問，台鐵究竟是效率太好，還是太會做表面文章，好虛應故事？

接下來的事我們都知道了，2021年4月，台鐵看似成效不菲的改革，繳出的卻是太魯閣事故這樣慘痛的成績單。家屬失去親人的痛，我們可能永遠無法真正體會。無端失去的生命，能換來台鐵和政府真正的警示和決心嗎？作為台鐵基層的一份子，我們心中除了滿滿的歉意和不安，也同樣的對交通部默許而輕輕放下的台鐵改革感到憤怒，那些傾社會之力專家學者凝聚出的144項改善事項，是如何被交通部和台鐵決策層敷衍了事的？

然後新上任的部長提出了台鐵公司化，做為台鐵改革的解方，說要改善台鐵的財務和體質問題。對於社會期待的台鐵如何更安全卻擱置不提，只流於畫大餅式地告訴員工台鐵公司化後幾年幾年可以轉虧為盈，行政院長甚至加入這個畫餅行列，說未來盈利之後員工甚至可能有40個月的分紅。政府和台鐵高層卻忽略了，台鐵即使公司化後仍需繼續背債、仍需替政策服務、設備和人力仍青黃不接等既定事實。

過去體檢小組提出的144項改善事項，執行進度究竟如何？還有人在意嗎？公司化的議題，難道不是再一次對安全改革的表面文章嗎？

細究普悠瑪和太魯閣的兩次重大事故，普悠瑪主風泵沒有按照保養期程採購跟更換濾網，臨軌的工程便道沒有編列預算設置護欄，有哪一個不是現階段的台鐵可以處理，非得公司化後才能解決的問題？ATP經常性的故障，外包廠商的不安全施作，有哪一件沒有基層報備，或者工安糾舉，而台鐵決策層毫不知情的嗎？我們是否禁得起交通部以公司化為解方，再等三年，甚至更久的時間，再來檢視台鐵的安全，究竟改善了多少？

台灣鐵路產業工會自成立以來，便致力於推進台鐵員工更安全的工作制度和環境，因為員工和旅客的安全是密不可分的。產工要求工作現場需要維持一定的安全人力，以免因員工身兼數職，而發生類似潮州調車事故的遺憾；強調補足人力缺口，才能真正落實SOP，避免像海端事故這樣雖有瞭望員的規定實際卻付之闕如的狀況；產工也不斷督促台鐵即時改善現場員工反應的設備缺損狀況，比方調車場的進路顯示器故障數月未修，或者藍皮解憂號正式上路前部分車廂傾斜度未符合規定等等，台鐵對外總是第一時間否認這些問題，但在媒體曝光後，卻也私下默默予以解決。因此台鐵並非不能作為，而是習慣性地忽略問題，並且漠視基層的聲音。

時值此刻，面對兩次重大的鐵路事故，台鐵的改革不容等待，更不應該在公司化的爭論下耗費精力和轉移焦點。台灣鐵路產業工會這裡再次強調：無辜失去的生命不應該作為改革的代價，更不應該被踐踏！所以，我們需要更實質的安全改革與討論，而不是思考台鐵如何處分及鬆綁資產；作為督促臺鐵的一根芒刺，產業工會比誰都更希望看見台鐵真正的改革，工會也需要社會大眾的力量，給予政府壓力與監督。

王國材部長說要讓台鐵人重拾榮光，但急就章的公司化，只是成就了王國材部長的百年政績，真正讓台鐵人重拾榮光的方式，是為大眾服務，不是為政績服務。如果依法休假、影響運輸，造成國人不便，我們很對不起，但如果這次的對不起，可以換來不用再為下一次更慘痛的犧牲而道歉，這才是我們身為台鐵人，想和大家一起安全抵達的未來。