又有東北季風 勞動節連假雨彈炸全台、氣溫驟降10度

近日天氣炎熱，不過氣象局表示，本周六，也就是30日將有一波鋒面掠過台灣北部海面，由於鋒面水氣較多，也帶有一點涼空氣，北部、東半部氣溫將稍微轉涼；5月1日則又有東北季風增強，北部、東半部地區將有局部短暫陣雨，至於最冷時間點在5月2日，北台灣最低僅18至20度，中南部則是21至22度。

氣象局表示，今天到明天上午，由於環境依舊偏東風、東南風，水氣較少，僅迎風面東半部有零星短暫陣雨，以及西半部山區要留意午後局部短暫陣雨；氣溫方面，北部、東半部高溫會來到28至30度，中南部則是32至34度，局部地區甚至可能會高1、2度。

氣象局表示，29、30日，將有一波鋒面掠過台灣北部海面，再加上後方東北風增強，水氣較多，北部、東半部都會較涼的天氣，雨區的部分，則是迎風面的北部、東半部會有局部短暫陣雨，甚至是雷雨的天氣型態。

另也要提醒，鋒面通過期間，容易有局部大雨發生的機率，至於其他地區，像是中南部則是多雲到晴的天氣，不過仍要留意午後短暫陣雨，南部地區、中部山區則容易出現局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，周日，也就是5月1日勞動節當天，東北季風增強，雲量會開始增多，北部、東半部地區有局部短暫陣雨，南部、中部山區則也要留意局部短暫陣雨。

氣象局表示，受到東北季風影響，再加上南風雲系北移，2至4日全台都會降雨機率，不過雨量仍是集中在北部、東半部地區，南部、中部山區則要留意局部短暫陣雨。

氣象局說，受到鋒面影響，30日清晨，氣溫就會開始下降，不過溫度下降最明顯的時間在5月1、2日這段期間，其中又以5月2日最低，北台灣僅18至20度，中南部則是21至22度。

至於有氣象專家提到，周日將有梅雨季第1道鋒面及東北風南下，氣象局表示，由於梅雨季認定時間為5月1日至6月30日這段期間，但這波鋒面30日就會快速通過，因此目前認定上，沒有把它納入梅雨季中。