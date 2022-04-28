嘉義長庚中醫科預防新冠病毒研究 獲國家新創獎

嘉義長庚醫院中醫科研究團隊尋找對新冠肺炎病毒有療效本土植物，特殊萃取發現本土茶葉有種結構物質「多酚羥基茶駢酚酮」，可抑制病毒增生，獲國際SCI醫學期刊「醫學病毒雜誌」接受，近2年共刊登3篇，針對新冠病毒傳染機制進行研究，去年獲得國家新創獎認證，利用特殊技術製成「淨口液」 專利產品上市搶手。

世界新冠肺炎感染人數突破5億，國內疫情快速升溫，每日感染人數突破數千人。嘉義長庚中醫科吳清源副教授率研究團隊，與耳鼻喉系口腔咽喉科主任蔡明劭、中醫科主任楊曜旭與藥劑部主任林育昰等合作，針對新冠病毒傳染機制進行研究，獲得國家新創獎認證。

吳清源指出，研究團隊利用特殊技術製成「淨口液」，臨床研究發現使用後，可顯著減少口腔黏膜細胞中棘蛋白接受體表現，在細胞暨動物試驗上均發現，其可抑制肺腎組織中棘蛋白接受體的表現，此外亦可阻斷多種變異株新冠病毒棘蛋白與接受體結合，進而預防各類變異株新冠病毒感染。

此項創新研究結果，發表多篇論文於SCI國際專業醫學期刊，並榮獲2021年12月第十八屆國家新創獎的榮譽肯定。吳清源說，淨口液用草本植物及紅茶萃取等成分，採專利配方製成，每天早晚用來嗽口或吞服，目前只在長庚四大院區販售。

吳清源說，包括原始株與所有變異株 (Omicron)的新冠病毒，都利用表面棘蛋白與人類細胞上的接受體迅速結合，感染人體，造成嚴重疾病。由於口腔黏膜含有豐富棘蛋白接受體，故口腔黏膜是新冠病毒重要感染途徑之一。若能直接抑制口腔的棘蛋白接受體，不論對於原始株或變異株新冠病毒都有保護作用。