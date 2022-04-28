安南醫院「中醫大抗冠方劑」及中藥防疫茶飲助抑制病毒

安南醫院中醫門診一位患者陳先生，因要返回印尼，希望回去後可保持免疫力以避免omicron感染，請中醫部主任林峻邦協助開立可抵抗omicron中藥以期增加抵抗力，林峻邦開立中醫部及中醫大自行研發的防疫茶包，讓陳先生攜帶回國安心對抗omicron。

院方表示，近來新冠肺炎變異株病毒omicron，傳染力又倍增，疫情持續有升溫趨勢，再次讓大家的生活又開始蒙受在可能被染疫之陰影中。林峻邦認為在正氣充足與免疫力正常情況下，即便受到外邪，邪氣也無法對人體造成影響，林峻邦率領的中醫部醫護團隊，基於上述理念因而研發防疫1號方及2號方。

更進一步與中國醫藥大學校長洪明奇院士所率領的中醫大抗冠科研團隊彼此合作，也就是利用分子細胞快篩平台，成功篩選出數種針對不同新冠肺炎變種病毒具有顯著抑制效用的中藥，開發出以玉屏風散為底的「中醫大抗冠方劑」。

黃升騰表示，「中醫大抗冠方劑」是由黃耆、白朮、防風、藿香等可固護人體正氣、化濕解毒之藥材所組成，臨床應用上做成茶包形式以方便民眾飲用。細胞實驗結果顯示，「中醫大抗冠方劑」在特定比例濃度下能夠抑制病毒棘蛋白與宿主細胞之ACE2受體結合，降低病毒感染效率，目前已做武漢原型株、英國變種株(B.1.1.7，Alpha)、南非變種株(B.1.351，Beta)及印度非主流變種株(B.1.618)的測試，均可降低7成左右感染率，一一證實「中醫大抗冠方劑」有助阻止新冠病毒侵襲人體，至於感染力極強的印度Delta變種株(B.1.617.2)，實驗室日前已取得病毒株，後續成果將會日後發表。

安南醫院院長林聖哲指出，如何預防無症狀或輕症之新冠病毒感染，為現今醫學一大挑戰。由於新冠病毒傳染力極強，無症狀或輕症者往往染疫仍不自知而成為隱性傳播者，此為社區感染主要來源。