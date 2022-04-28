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新自強號EMU3000型又有新路線 台鐵6月29日起改點一次看
為了配合EMU3000型城際列車及EMU900型電聯車投入營運，台鐵今表示，從6月29日起進行時刻調整，其中EMU3000型城際列車將替駛樹林至台東間普悠瑪4列次、台中至台東間自強號2列次，及台南—花蓮間自強號2列次，調整後東線自強號列車運能較現況提升13.8％。
台鐵表示，這次改點小亮點是新左營至花蓮間306次、308次、317次、323次，台中至台東東間372次、373次自強號改以普悠瑪號替駛，縮短行車時間。
此外，潮州至花蓮間561次562次，及七堵至潮州間506次、507次、522次、513次莒光號停駛，並針對旅運需求熱門區段改以6班EMU900型區間快車行駛，舊型摺疊門莒光號全數汰換完畢，提升行車安全。
台鐵表示，高雄地下化路段柴聯自強號班次數由每日14列次減為4列次，改善空氣品質。
台鐵指出，本次共計調整464列次，其中變動在5分鐘以上班次計239列次，相關列車車次、時刻，自5月2日起請參閱台鐵網站（ http://www.railway.gov.tw ）及各車站公告。
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