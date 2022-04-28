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「橡子共和國」南台灣最大店 等身大龍貓、貓巴士迎接
吉卜力工作室周邊商品專賣店「橡子共和國」3、4月陸續在台北新光三越A8、高雄漢神巨蛋推出全新專賣店，高雄一號店4月28日全新開幕，南台灣最大店舖插旗漢神巨蛋購物廣場6樓，位於陽光灑落的挑空區，還有等身大的大龍貓及貓巴士迎接吉卜力迷。
「橡子共和國」高雄漢神巨蛋店位於6樓挑空區，店舖面積也是南台灣最大店。店內設計部分保持「橡子共和國」一貫風格，以橡木原色營造森林氣息，另一部分則配合戶外開闊的空中花園選用白橡木色調，讓整體空間通透舒適。
現場還有吉卜力招牌的等身大龍貓及貓巴士駐店迎接南台灣粉絲。戶外區玻璃帷幕全系列展出的日版電影海報，讓粉絲一起細數回味每部經典電影的感動。此外，4月29日至5月31日期間在1樓噴水池廣場前，還有期間限定可愛的貓巴士打卡點。
慶祝高雄店開幕，漢神巨蛋店率先販售許多強打周邊，包括「魔女宅急便籠子裡的吉吉」飾物盒 、搖擺公仔龍貓、剪影系列捲捲環保午餐袋，單筆消費滿1,500元再送高雄限定紀念束口袋一個。櫻花季也在「橡子共和國呈現」，龍貓系列推出大龍貓沙包、收納包等櫻花季新品。
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