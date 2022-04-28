快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今明典型初夏天氣 彭啟明：周日起鋒面+水氣轉濕涼

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
周日、下周一可能較不穩定，容易有雨，溫度也略下滑，北部降到17-20度，會有濕涼有雨的感覺，中南部20-29度，也偶陣雨。本報資料照片
周日、下周一可能較不穩定，容易有雨，溫度也略下滑，北部降到17-20度，會有濕涼有雨的感覺，中南部20-29度，也偶陣雨。本報資料照片

今天仍維持典型初夏的天氣，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，穩定的偏南風，各地都中午前後較為炎熱，中午高溫都上看30度以上，南部的高雄屏東都可以到33-35度。午後陣雨的機會略降低一些，類似的天氣將持續到周五的上半天。

彭啟明說，周五下半天開始，北方有道鋒面掠過台灣北方海面，台灣北部的天氣也將逐步轉為偏東北風，會稍微舒解連續好幾天顯著偏熱的型態，不過這波東北風不太強，周五到周六北部略降兩三度，感受還不是差異太大，但略轉不穩定，要留意周五下半天到周六可能有局部短暫陣雨發生。

周日則另外有波鋒面接近，彭啟明說，南海的水氣也可能逐漸北上，台灣附近的水氣增多，周日、下周一可能較不穩定，容易有雨，溫度也略下滑，北部降到17-20度，會有濕涼有雨的感覺，中南部20-29度，也偶陣雨。下周二、周三將會延續，但降雨可能略少一些，這波可能要到下周四、周五才會再度回到典型初夏的天氣。

彭啟明說，每年進入5月，就是所謂的汛期，常常會有嚴重的極端降雨事件發生，平常是大家很熟悉的午後雷陣雨，可能會配合劇烈的閃電對流，加上冰雹，十分鐘的雨量可能都到二三十毫米，時雨量破百毫米，雖然只有幾個小時而已，但這種降雨落在任何地方都幾乎會造成積淹水。

另外就是典型的梅雨鋒面，彭啟明說，不是5、6月的鋒面就是梅雨鋒面，要看西南季風、太平洋高壓及北方高壓的勢力平衡，是很特殊的東亞天氣現象，有時閃電對流胞會延續兩三千公里，從華南到日本，台灣在這當中，容易有連續幾天的劇烈降雨發生，這很容易造成嚴重災害。

他說，建議在汛期發生前，務必在家庭、社區及企業做好應變，只要設想去年最重的暴雨事件造成的影響，如何因應，怎麼可以做到更好，現在先做準備，絕對會減少您面對這種天災的損失。

彭啟明 梅雨 天氣動態

延伸閱讀

馬勒卡颱風最快今生成 彭啟明：將正常北上轉向

彭啟明：電動車2040目標「太慢」 碳交易難產是隱憂

周六晚又有鋒面 彭啟明：清明連假不會雨紛紛

台灣東方驚見「閃電列車」 彭啟明慶幸沒有影響台灣

相關新聞

整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看

台鐵企業工會預計在今年5月1日勞動節集體「合法休假」，宣布當日表定列車全數停駛。對此，台鐵除了在17日關閉勞動節訂票系統，交通部更於22日公布疏運計畫，部長王國材也於26日「三顧茅廬」與工會協商，卻在會議進行約100分鐘後「宣布破局」。究竟台鐵員工為什麼要集體休假？他們罷工的訴求是什麼？又將會對一般民眾帶來哪些影響？聯合新聞網整理出事件始末帶您一次看。

基隆郵局累計19人確診 郵政產工籲：立即停止上樓投遞

國內疫情越演越烈，基隆郵局累計已19人確診，導致其他郵務士每天要快篩，快篩陰性才能出勤，送信的人力受影響。為此，中華郵政...

繳完防疫保單續約金卻遭拒保 消基會批違反誠信

疫情近日急速升溫，消基會接獲不少防疫保險消費者投訴產險公司拒絕保戶契約到期前的續約，消基會今整理3大爭議樣態，其中包括已...

逾5成兒少害怕新冠肺炎 學者：孩子的焦慮源自家人

COVID-19疫情爆發至今，疫情轉變人們的生活、學習、社交方式，無形間替孩子們創造一個不同的世界。台灣世界展望會與台大...

「笨得像豬一樣」 兒少精神不當對待前6名都言語暴力

兒少遭「精神不當對待」人數近3年不斷攀升，推動「428兒童保護日」的家扶基金今公布「兒少保社工實務：兒少遭精神不當對待情...

本土確診數為落地採檢98倍 航聯會盼政府調整採檢政策

中央流行疫情指揮中心27日宣布取消實聯制，並放寬機組員防疫政策，自5月1日起完整接種三劑疫苗者，檢疫天數比照居家隔離天數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。