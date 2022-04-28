今明典型初夏天氣 彭啟明：周日起鋒面+水氣轉濕涼

今天仍維持典型初夏的天氣，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，穩定的偏南風，各地都中午前後較為炎熱，中午高溫都上看30度以上，南部的高雄屏東都可以到33-35度。午後陣雨的機會略降低一些，類似的天氣將持續到周五的上半天。

彭啟明說，周五下半天開始，北方有道鋒面掠過台灣北方海面，台灣北部的天氣也將逐步轉為偏東北風，會稍微舒解連續好幾天顯著偏熱的型態，不過這波東北風不太強，周五到周六北部略降兩三度，感受還不是差異太大，但略轉不穩定，要留意周五下半天到周六可能有局部短暫陣雨發生。

周日則另外有波鋒面接近，彭啟明說，南海的水氣也可能逐漸北上，台灣附近的水氣增多，周日、下周一可能較不穩定，容易有雨，溫度也略下滑，北部降到17-20度，會有濕涼有雨的感覺，中南部20-29度，也偶陣雨。下周二、周三將會延續，但降雨可能略少一些，這波可能要到下周四、周五才會再度回到典型初夏的天氣。

彭啟明說，每年進入5月，就是所謂的汛期，常常會有嚴重的極端降雨事件發生，平常是大家很熟悉的午後雷陣雨，可能會配合劇烈的閃電對流，加上冰雹，十分鐘的雨量可能都到二三十毫米，時雨量破百毫米，雖然只有幾個小時而已，但這種降雨落在任何地方都幾乎會造成積淹水。

另外就是典型的梅雨鋒面，彭啟明說，不是5、6月的鋒面就是梅雨鋒面，要看西南季風、太平洋高壓及北方高壓的勢力平衡，是很特殊的東亞天氣現象，有時閃電對流胞會延續兩三千公里，從華南到日本，台灣在這當中，容易有連續幾天的劇烈降雨發生，這很容易造成嚴重災害。

他說，建議在汛期發生前，務必在家庭、社區及企業做好應變，只要設想去年最重的暴雨事件造成的影響，如何因應，怎麼可以做到更好，現在先做準備，絕對會減少您面對這種天災的損失。