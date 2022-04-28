高溫上看36度 吳德榮：梅雨季首波鋒面周日到

中央氣象局發布濃霧特報，今天金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴朗午後多雲，北部近山區午後及東半部有局部短暫陣雨的機率；北部高溫稍降，南部高溫仍在36度以上。北部22至32度，中部22至35度，南部22至36度，東部21至34度。

明天下午至周六低層水氣再增多，大氣不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率；明天北部高溫約33度，周六下降至30度，其他地區氣溫變化較小。

吳德榮說，周日梅雨季第1道鋒面及東北風南下，還不是梅雨滯留鋒，迎風面有雨、轉涼。下周一至周四熱帶擾動的水氣亦逐漸匯入鋒面，各地轉有局部陣雨成雷雨；下周一仍偏涼，下周二起氣溫略逐日緩升。需持續觀察鋒面與熱帶擾動交互作用可能帶來的雨勢。