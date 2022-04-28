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高溫上看36度 吳德榮：梅雨季首波鋒面周日到
中央氣象局發布濃霧特報，今天金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園已出現能見度不足200公尺的現象。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴朗午後多雲，北部近山區午後及東半部有局部短暫陣雨的機率；北部高溫稍降，南部高溫仍在36度以上。北部22至32度，中部22至35度，南部22至36度，東部21至34度。
明天下午至周六低層水氣再增多，大氣不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率；明天北部高溫約33度，周六下降至30度，其他地區氣溫變化較小。
吳德榮說，周日梅雨季第1道鋒面及東北風南下，還不是梅雨滯留鋒，迎風面有雨、轉涼。下周一至周四熱帶擾動的水氣亦逐漸匯入鋒面，各地轉有局部陣雨成雷雨；下周一仍偏涼，下周二起氣溫略逐日緩升。需持續觀察鋒面與熱帶擾動交互作用可能帶來的雨勢。
吳德榮說，歐洲（ECMWF）模式模擬下周三20時850百帕渦度圖顯示，熱帶擾動已前進至東沙島附近，但其迴轉時通過中南半島陸地，降低其發展為輕颱的機率。最新歐洲系集模式，模擬至4日20時的機率分布圖顯示，熱帶擾動的機率分布範圍寬廣，反映其不確定性；成颱機率的最大值亦已降至20%以下。故熱帶擾動是否能發展成颱？對台灣又有什麼影響？還需要持續觀察。
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