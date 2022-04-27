桃機公司招聘18位消防隊員 預定6月開放報名
桃園國際機場將招募18名消防救護人員，工作內容為航空器事故消防搶救及機上大量傷患救援等任務，報考資格為專科以上畢業不限定科系、無須相關工作經歷、多益測驗350分以上，新進消防員起薪為新台幣3萬6510元，之後依年度考核結果晉級。報考資訊將於5月下旬公告，並於6月受理報名，有志報考者請留意機場官網招募資訊專區。
機場公司表示，桃園國際機場消防大隊依ICAO（國際民航組織）規定設置，負責航機救援與消防救護任務，為機場公司自聘自訓，工作內容及休假方式皆不同於縣市政府消防員。機場消防大隊人員的訓練必須依照ICAO服務手冊及機場消防手冊訓練，同時也要完成民航人員訓練所之消防人員專業及實務訓練。
機場消防大隊的工作內容部分，主要針對航空器事故消防搶救與機上大量傷患救援，以及機場園區各項消防及救護任務，因此平日訓練內容包含模擬航機事故消防戰術、機場專用消防車駕駛與操作、航空器移離裝備、緊急救護暨大量傷病患處置等。
機場公司指出，本年度新進消防員報考資格為專科以上畢業不限定科系、無須相關工作經歷，但多益測驗需達350分以上。甄選分為體能測驗、筆試及面試三階段，體能測驗預定於7月初舉辦，包含跑步、舉重、負重跑步、單槓及爬竿等5項體能測驗。通過體能測驗後，筆試及面試則分別預定於8月、9月辦理，招募甄選時程如有異動，依本公司官網公告為主。
機場公司補充，109年度消防員甄選共44人報名，8人錄取，錄取率為18.2%。至於新進人員薪資部分，起薪皆為新台幣3萬6510元，之後依年度考核結果晉級。招考內容可洽桃園機場公司官方網站
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