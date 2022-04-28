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整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
台鐵工會宣布五一不加班，因此列車班次停開，考驗台鐵應變能力，圖為台鐵EMU700型電聯車進站。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
台鐵工會宣布五一不加班，因此列車班次停開，考驗台鐵應變能力，圖為台鐵EMU700型電聯車進站。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

台鐵企業工會預計在今年5月1日勞動節集體「合法休假」，宣布當日表定列車全數停駛。對此，台鐵除了在17日關閉勞動節訂票系統，交通部更於22日公布疏運計畫，部長王國材也於26日「三顧茅廬」與工會協商，卻在會議進行約100分鐘後「宣布破局」。究竟台鐵員工為什麼要集體休假？他們罷工的訴求是什麼？又將會對一般民眾帶來哪些影響？聯合新聞網整理出事件始末帶您一次看。


今年3月3日，行政院通過《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》草案（簡稱「台鐵公司化草案」）。由於行政院和台鐵企業工會提出的草案版本不盡相同，工會不滿未溝通達成共識下，送交立法院審查，要求交通部撤回法案，否則將在5月1日集體合法休假。工會強調並不反對公司化，只不過交通部一直沒有把具體內容說清楚，導致許多員工內心感到不安。

儘管如此，立法院交通委員會21日仍在爭論中初審通過「國營台鐵公司設置條例草案」，王國材坦言「不可能」和工會達成共識，因為台鐵公司化是一個談了超過20多年的「老話題」，2003年曾嘗試與工會協商，但3年都無法達成共識。為了不讓這個議題繼續原地踏步，加上這一兩年接連發生普悠瑪、太魯閣重大傷亡事故，使得政府對推動台鐵公司化的態度轉為堅決，行政院發言人羅秉成更表示「改革不會回頭、也不會撤回」。

對此，台鐵企業工會理事長陳世杰表示，21日照樣審查已違雙方互信，因此工會不會打消勞動節合法休假行動。

延伸閱讀：台鐵公司化草案過初審 工會5月1日不撤休


為了抗議政府強推台鐵公司化，台鐵企業工會決定發動「五一勞動節不加班」活動，透過合法休假達到罷工目的。根據4月14日連署書統計數據顯示，台鐵1.6萬多名員工中，有超過1.2萬人選擇不加班，其中更有高達95%（約1300位）司機員連署選擇休假，屆時勞動節當天全台恐超過9成班次停開。

根據交通部統計，截至26日止，台鐵全線對號列車訂票張數7672張，其中東部幹線及南迴線3628張。推估5月1日運量需求不高於35.8萬人，包括西部城際運輸21.1萬人、東部4.1萬人及地區支線運輸10.6萬人。


1. 四技二專統測考生

111學年度四技二專統一入學測驗表訂於4月30日（星期六）和5月1日（星期日）舉行，交通部長王國材26日上午第3度到台鐵工會協商，盼工會能在5月1日早上開一些班次，讓學生好好去考試，卻談判破局。

考量到不少考生會搭乘區間車赴考場應試，教育部27日表示，已請學校調查學生通勤工具，5月1日當天若無家人接送，學校可安排接駁車、遊覽車甚至計程車等接駁措施，相關費用將由教育部支應。

延伸閱讀：統測遇疫情還遇台鐵罷工 教部將補助考場「接駁」費

統測不延期，將於4月30日如期登場，已經備妥逾550間隔離試場。本報資料照片
統測不延期，將於4月30日如期登場，已經備妥逾550間隔離試場。本報資料照片

2. 出遊或返鄉民眾

五一勞動節連假三天（4/30~5/2)，台鐵是許多民眾出遊或返鄉的交通工具。尤其東部沒有高鐵，民眾對台鐵運輸的需求更高。台鐵局長杜微呼籲民眾取消行程或改搭其他交通工具。

延伸閱讀：台鐵五一不加班成定局 王國材：建議勿搭火車

台灣鐵路工會發動「五一勞動節不加班」，將衝擊當日旅運。台鐵表示已協調「類火車」等補足。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
台灣鐵路工會發動「五一勞動節不加班」，將衝擊當日旅運。台鐵表示已協調「類火車」等補足。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

3. 台鐵局

鐵路旅遊是台灣觀光業極具潛力的重要資源，其中，易遊網營運的「環島之星」，雄獅旅遊取得經營權的「鳴日號」、「藍皮解憂號」，屬於台鐵與旅遊業者簽約的觀光列車，只要沒有駕駛，列車就開不出去，台鐵會面臨賠償問題。這次罷工，除了原本就沒有班次的「鳴日號」不受影響之外，「藍皮解憂號」和「環島之星」都將停駛一天。

台鐵最具代表性列車「藍皮解憂號觀光列車」。 聯合報系資料照片／記者劉星君攝影
台鐵最具代表性列車「藍皮解憂號觀光列車」。 聯合報系資料照片／記者劉星君攝影

4. 旅遊業者

易遊網表示，5月1日「環島之星」行程，將改以其他交通工具替代或是安排改期。若客人因為搭不到觀光列車而想要取消，對業者而言已產生實際成本，會為客人爭取免費取消權益。雄獅旅遊則指出，為確保消費者權益，針對已購買5月1日「藍皮解憂號」觀光列車套票的旅客，即日起接受辦理延期或是退費，皆不另收取手續費。

延伸閱讀：台鐵五一集體休假 觀光列車退費不收手續費

雄獅旅遊受台鐵委託，負責經營「藍皮解憂號」觀光列車。 聯合報系資料照片／記者韓化宇攝影
雄獅旅遊受台鐵委託，負責經營「藍皮解憂號」觀光列車。 聯合報系資料照片／記者韓化宇攝影

5. 台鐵便當

台鐵公告，5月1日當天僅剩台北站1號店、台北站2號店、板橋店、台中店、新烏日高鐵店、新左營店、高鐵左營店、高雄東門店、屏東店、七堵店、夢工場花蓮店、夢工場台東店等12家店，仍提供販售便當服務，歡迎民眾多加利用。

延伸閱讀：台鐵五一停駛便當還賣嗎？ 台鐵：這12家店有售

台鐵公告，5月1日當天僅剩12家店仍提供販售便當服務。圖／台鐵提供
台鐵公告，5月1日當天僅剩12家店仍提供販售便當服務。圖／台鐵提供


台鐵工會發動有罷工意味的勞動節不加班，看來算是大勢底定。考量到連假因民眾有出遊、返鄉等需求，向來是交通運輸的高峰期，台鐵除了對外呼籲民眾「取消或變更行程」外，交通部也緊急規劃多條替代鐵路的路線，稱之為「類火車」。

「類火車」路線首波總計10條，分別為中西部地區4條、東部地區3條、南迴線3條，王國材27日表示中西部地區再增「2路線」，即高雄火車站到屏東，以及新左營到屏東。

交通部緊急規劃的12條「類火車」替代鐵路路線。 資料來源：台鐵、製表：聯合新聞網
交通部緊急規劃的12條「類火車」替代鐵路路線。 資料來源：台鐵、製表：聯合新聞網

這12條「類火車」路線，總共會開行784班次，提供3萬1360座位運能，由遊覽車照班表發車，到台鐵車站附近載客，分為「直達車」和「區間車」兩種，票價比照台鐵區間車或區間快車辦理，刷電子票證可打9折。民眾若有搭乘需求，當天可前往各大台鐵站購票。

以發車班次和行駛時間來看，若要搭直達車由花蓮來回台東，類火車行駛時間預估4小時，花蓮端最早發車時間為上午6點半、末班車則是晚間8點，台東端首班車為上午8點、末班車同樣也是晚間8點。

針對有退票需求的民眾，根據台鐵官網27日貼出的最新公告，凡購買車票的日期介於111年4月30日至5月2日期間者，即日起至一年內可持未使用車票至各車站售票窗口辦理退票（含去回程車票），免收取退票手續費。

更多詳細的五一勞動節應變計畫，可上台鐵官網查詢，網址為https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip00C/tipC21/view


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事件一：1988年5月1日台灣鐵路管理局司機員罷工事件

導火線

俞國華內閣將公務員兼具勞工身分的火車司機認定為公務員，以致不遵守《勞動基準法》規定，苛扣火車司機「加班費」。

事件經過

1988年3、4月間，火車司機員聯誼會與資方針對「勞工身分薪資認定」與「延時工資發放」兩項議題進行談判，無奈破局。火車司機員聯誼會私底下串聯，於同年5月1日勞動節當天以「集體休假」方式進行罷工，共有1400位司機員參與，獲得台鐵工會默許。台鐵雖緊急調動沒有加入聯誼會的司機員，並協調國防部啟動國軍戰時系統進行機車運轉工作，不過支援人力不足平日一成，並且受到大部分罷工者阻撓，導致台鐵各班次幾乎全部停開，旅客破天荒無車可搭。這起罷工事件到了隔天（5月2日）中午才宣告結束。

後續影響

政府首肯答應聯誼會的兩大訴求，亦即「火車司機納入勞基法保障」和「超時工資予以給付」。1989年起，台鐵補發1984~1989年未發的全體員工超時工資，總金額約新台幣40億元。此外，也回溯加發1984~1988年期間司機員遭扣除的加班費，補發對象也包含非司機員的所有台鐵員工，例如站務人員、機車維修人員和行政人員。同時導致時任台鐵局長張壽岑在內的許多官員下台負責，也促成「設置台鐵內部勞資會議」、「引進國軍火車駕駛」等後續處理歷程。

事件二：2003年9月11日台鐵反公司化罷工

導火線

民進黨欲推動台鐵民營化，員工認為此舉可能導致勞動條件惡化而反對。

事件經過

2000年政黨輪替，民進黨政府初次執政時，就表明欲推動台鐵民營化。2002年8月，行政院訂出時間表，規定鐵路局須於2004年6月完成公司化，緊接著在2007年6月完成民營化。然而員工認為民營化對國營事業員工相當不利，不僅沒有法律保障，嚴重的話甚至會喪失工作權，故決議在2003年9月11日的會員大會上進行「罷工投票」，並表決通過要在隔年（2004）春節罷工，是台鐵史上首次「合法罷工」。

後續影響

民進黨擔心若台鐵工會在2004年春節罷工，將影響該年度大選選情。因此2003年12月，行政院和交通部同意台鐵工會五大訴求，並全面暫緩原有的「公司化、民營化」期程。眼見訴求基本上達成，台鐵工會隨即召開臨時會員代表大會，取消原訂的春節7天罷工計畫。

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台鐵工會於2003年9月11日召開會員大會，召集了將近八千名的台鐵員工，到總統府前抗議遊行，並表決通過明（2004）年春節罷工案。　 聯合報系資料照片／記者陳再興攝影
台鐵工會於2003年9月11日召開會員大會，召集了將近八千名的台鐵員工，到總統府前抗議遊行，並表決通過明（2004）年春節罷工案。　 聯合報系資料照片／記者陳再興攝影

台鐵 台鐵公司化 勞動節 王國材 罷工

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