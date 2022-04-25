員工確診 竹山秀傳醫院：急、門診正常運作

竹山秀傳醫院發生員工確診，衛生局、院方證實，但不透露人數，感染源疑與家屬聚餐，院方表示，外傳封院是謠言，急、門診服務維持正常，醫院有良好防疫措施讓民眾安心就診。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投縣政府今天公布18例確診個案，其中10例疑為不同職場感染、3例疑為家庭感染、1例疑為校園感染、1例疑為朋友感染、2例其他感染源、1例疫調中，年齡最大為名間鄉87歲女性，最小為信義鄉5歲女童。

這18例包含竹山秀傳醫院有員工確診，衛生局、院方證實，但不透露人數，匡列600~700人採檢，完成隔離與清消，初步了解為員工與家屬聚餐染疫，非院內不明感染；竹山秀傳醫院行政副院長蔡味娟今天強調，門診、急診維持正常運作，外界傳醫院可能封院是謠言。

竹山秀傳醫院透過聲明表示，為確保員工健康及工作安全，特別利用假日就醫民眾較少時段，安排全院員工快篩，更特別推出員工防疫安心關懷措施，讓員工執行醫療業務後，若需在外暫時留宿，貼心規劃臨時住所並提供安心關懷物資，保護員工及家人生活安全，並維持正常服務，確保穩定提供醫療量能。

院長莊碧焜表示，各地確診人數增加，醫院也多有篩檢陽性個案傳出，第一線醫療人員不僅承受沉重醫療工作壓力，也多少會感到不小心理壓力，而對於民眾就醫安全，醫院更有責任加強維護，因此，為避免確診個案導致醫護人員與就醫民眾無形壓力，院方決定超前部署，規劃執行全院員工普篩。

莊碧焜說，醫院於防疫期間妥善規劃確診者專屬隔離安置路線，全程落實防護措施，環境清潔消毒也澈底執行，而針對暫時留院隔離的確診者，也在短時間立即聯繫安排轉院至專責收治醫院、處所，除藉此維持穩定醫療量能，也讓民眾安心就醫。

蔡味娟表示，急、門診服務維持正常運轉，對於外傳醫院可能封院的謠言，院方第一時間說明，有就醫需求民眾可安心來院診療，特別是中醫部引進清冠一號，民眾可至中醫就診並由醫師評估後開立處方購置。

另外，南投縣政府衛生局透過新聞稿表示，信義鄉經營旅宿業43歲女性22日出現咳嗽等不適，事後接到遊客確診通知，23日由衛生局轉介至醫院採檢陽性，Ct值19.5，5歲女兒也感染，PCR採檢陽性，Ct值18.2，母女收治集中檢疫所。