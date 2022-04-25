台南龍崎下午高溫36.7度 連日高溫醫籲小心熱衰竭中暑

台南連日高溫，龍崎今天下午溫度更一度逼近37度，有人在戶外工作不適送醫；氣象預報未來幾天依舊高溫，醫師呼籲民眾要提防中暑與熱衰竭，尤其長時間在戶外活動工作者。

麻豆新樓醫院表示，昨天下午有一名機車騎士突然摔車昏倒路旁，路人以為發生車禍通報救護車送醫，醫師檢查研判應是水分不足又遇上高溫中暑，提醒民眾務必小心。

安南醫院也有民眾因高溫不適送醫，家醫科醫師陳泓毓表示，在高熱環境下過久持續流汗，又未補充適當鹽分及水分，很容易熱衰竭跟中暑；熱衰竭會覺得非常口渴，體溫大多正常或些微上升、伴隨頭痛、疲倦、躁動、噁心、嘔吐、蒼白、肌肉痙攣等現象。

而中暑症狀起初身體會感覺熱、皮膚乾躁發紅、心跳與呼吸過快、低血壓，如繼續惡化會讓體溫調節失控及影響中樞神經系統，體溫上升可能超過40.5℃，無法流汗、頭痛、頭昏、噁心、嘔吐情況，最嚴重會導致多重器官衰竭與昏迷情況。