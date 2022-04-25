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高雄榮總台南分院提供高齡日間照護服務 低收入者免費

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
高雄榮總台南分院提供「樂活日間照護」。圖／高榮台南分院提供
高雄榮總台南分院提供「樂活日間照護」。圖／高榮台南分院提供

許多民眾不知道高雄榮民總醫院台南分院也提供高齡者日間照護服務，協助照顧長者又需就業民眾、低收入民眾免費；該院「樂活日照中心」目前收容名額30人，因採預約登記，有需求者可電06-3125101分機68501洽詢。

照顧服務員呂宜榛表示，目前有一位罹患帕金森氏症的70歲的林爺爺，不因疾病帶來的不便與病痛，開朗、樂觀、認真的過好每一天，讓人印象深刻。

呂宜榛表示，林爺爺電子科系畢業後一直是相關業界佼佼者，擔任公司高層主管。然而因帕金森氏症肢體動作開始變得僵硬，只能小碎步，常因不協調跌倒受傷，樂觀的爺爺就算跌得渾身疼痛，也面帶微笑說沒關係。

呂宜榛長期陪伴觀察發現，林爺爺對於樂活日照中心安排的各項活動，參與度及專注度特佳，無論是語言認知、團康活動樣樣都難不倒他，尤其是繪畫課，更是賣力、執著到忘我境界，有時到了用餐時間，需再三提醒，爺爺才願意將畫筆放下。

她說，曾問爺爺為什麼熱愛繪畫，爺爺說讀書時就是機械製圖高手，而且畫畫也是興趣。她有時也會出方程式數學題考他，厲害的爺爺總是能一一解開；爺爺樂觀開朗的面對身體疾病，從不因帕金森氏症帶來的不便而沮喪，也因爺爺的開朗、樂觀的精神，深深影響到我的人生觀。

高榮台南分院表示，日照中心整合醫療資源與長期照顧提供休閒及健康促進、餐飲等在地化全人照護，設有醫師、護理師、照顧服務員、營養師、社工師等專業服務，讓子女安心就業，長輩也能在舒適安全、尊嚴環境愜意生活，達到「長者寬心、家人安心」的優質照護。

帕金森氏症 台南 科系

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