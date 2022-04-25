達德能源支持鳥類護育 攜屏科大衛星追蹤黑面琵鷺

達德能源與屏東科技大學野生動物保育研究所教授孫元勳合作，自2020年開始進行「黑面琵鷺衛星追蹤計畫」，至今共已繫放32隻黑面琵鷺，成為首家與學界聯手、長期以衛星追蹤黑面琵鷺遷徙路徑的企業。

黑面琵鷺被列為瀕臨絕種等級的物種，台灣西南部沿海濕地是黑面琵鷺度冬的重要棲地，近年因生態環境變遷，導致鳥類感染肉毒桿菌事件層出不窮，過去黑面琵鷺救援的巡守人員是依據經驗來選擇定期巡視的黑面琵鷺棲息點。

為提高救援效率，達德能源與孫元勳透過「黑面琵鷺衛星追蹤計畫」 所取得的黑面琵鷺停棲熱點，找出以往巡守路線不及的黑面琵鷺活動死角，將相關資料分享給巡守人員及志工，以調整巡視路徑至停棲熱點，並更能及時發現是否有肉毒桿菌中毒的黑面琵鷺需要救援。

孫元勳表示，過往大家熟知的黑面琵鷺出沒處，主要是日間群聚休息地點，而入夜後黑面琵鷺覓食場所無人知曉，如今透過衛星追蹤，可以掌握黑面琵鷺不為人知的活動秘點， 幫助巡守人員及志工更快找到受傷的黑面琵鷺。例如今年2月19日，根據該計畫所提供的停棲熱點， 找到一隻感染肉毒桿菌的黑面琵鷺，這是本年度第七隻被救援的黑面琵鷺，經通報將其送至醫院及特有生物研究保育中心治療，並在將近兩個月的療養後，送至台南市七股區進行繫放，作為達德能源「黑面琵鷺衛星追蹤計畫」的追蹤個體之一，未來將可進一步觀察牠的復原狀況。

達德能源董事長王雲怡表示指出，學界與保育團體對生態領域相當熟悉；企業則擁有相關的產業知識與經驗，達德能源很高興能率先與學界合作，透過此計畫增進跨領域交流， 進而促進產學界相關研究應用，友善保護台灣稀有鳥類。

達德能源也積極落實環境永續教育，2018年於台中市大安區成立台灣首座風能環境教育場域，在2021年共執行90場在地環境教育推廣，參與人數超過4000人次。

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