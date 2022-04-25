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花蓮站演練類火車接駁 台鐵估5月1日東線有萬人搭車

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
類火車停靠點會有台鐵人員、花蓮監理站人員引導協助旅客。記者王思慧／攝影
類火車停靠點會有台鐵人員、花蓮監理站人員引導協助旅客。記者王思慧／攝影

台鐵工會發起五一勞動節不加班運動，等於當天台鐵表定列車全面停駛，交通部推出「類火車」，今天在花蓮站演練。公路總局調派165輛40人座大客車支援東部疏運，由客運沿台9線行駛，並分為直達車與區間車，提供旅客選擇搭乘，台鐵預估，東線轉搭類火車乘客約有1萬人。

台鐵主秘陳裕謀指出，因列車5月1日全停駛，特別請公路總局花蓮監理站協調客運業者加開「類火車」，這次類火車有兩種形式，一種是花蓮站發車，中間停靠玉里站，終點站到台東的直達車，另一種是站站停，停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野和台東。

類火車停靠點會有台鐵人員、花蓮監理站人員引導協助旅客，那天旅客可用電子票證，或是買一張區間車票，就可搭乘類火車。類火車的停靠位置都靠近車站的候車室，旅客從台北搭國道客運南下到花蓮站前，就可以搭類火車；若是北上旅客，在花蓮站前可搭客運繼續到宜蘭、台北。

台鐵規畫，南下往玉里、台東方向將有65車行駛，每30分鐘一班，並分直達線與各站停靠線，北上往台北則有100車，每10分鐘一班。

陳裕謀指出，5月1日花東線售出超過1.7萬張票，目前已退了1萬多張票，不過初估東線轉搭類火車，大概有1萬上下的旅客，規畫類火車有100趟次。由於疫情未歇，且當天是3天連假的第2天，旅遊人數會比較少，應多是返鄉民眾。

至於類火車的票價，陳裕謀說，票價將比照復興號區間票的價錢，民眾可到車站售票口購買，或使用電子票證打9折的價錢搭乘。

台鐵規畫勞動節發出「類火車」，使用客運載送旅客。記者王思慧／攝影
台鐵規畫勞動節發出「類火車」，使用客運載送旅客。記者王思慧／攝影
花蓮站設置電子票證刷卡機，提供旅客上車刷卡。記者王思慧／攝影
花蓮站設置電子票證刷卡機，提供旅客上車刷卡。記者王思慧／攝影
台鐵今天在花蓮站演練，類火車停靠點會有台鐵人員、花蓮監理站人員引導旅客。記者王思慧／攝影
台鐵今天在花蓮站演練，類火車停靠點會有台鐵人員、花蓮監理站人員引導旅客。記者王思慧／攝影

台鐵 花蓮

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