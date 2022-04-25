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台鐵太魯閣號事故調查報告 運安會：五月公布最終報告

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
太魯閣號事故造成49死、309人輕重傷。聯合報系資料照
太魯閣號事故造成49死、309人輕重傷。聯合報系資料照

運安會主委楊宏智今天表示，預計5月發布台鐵太魯閣號清水隧道重大鐵道事故最終調查報告。

國家運輸安全調查委員會今天到立法院交通委員會進行業務報告。

楊宏智說，去年4月2日台鐵408次太魯閣自強號列車（樹林開往台東）發生49死、309人輕重傷，運安會去年8月23日先發布第一部分的事實資料報告，而今年3月，調查報告草案提報運安會第36次委員會議初審通過後，函送相關機關提供意見。

楊宏智表示，4月1日經運安會第37次委員會議複審通過，函送相關機關申請來會陳述，預計5月發布。

根據統計，安會目前正在調查的重大交通事故，目前航空6件調查中，其中運安會主導4件及境外調查2件，水路共有52件調查中，鐵道有7件調查中，公路有4件在調查中。

運安會 太魯閣

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