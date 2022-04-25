台鐵太魯閣號事故調查報告 運安會：五月公布最終報告

台灣本土疫情進展快速，確診者不斷增加，指揮中心預估4月底染疫人數會破萬，除原本居家隔離者外，也啟動輕症者「居家照護」政策；不過，近日卻衍伸出大樓管委會阻止外送員上樓，同時也沒有人幫忙送餐，導致居隔者無飯可吃的困境引起熱議。

2022-04-25 10:56