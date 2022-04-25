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因應飼料成本上漲 陳吉仲：今年將釋放30萬公噸舊米

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
立法院經濟委員會今天審查農委會預算。記者吳姿賢／攝影
立法院經濟委員會今天審查農委會預算。記者吳姿賢／攝影

近年原物料價格上漲帶動飼料價格攀升，飼養成本提高連帶衝擊物價，立委今天要求農委會應該規畫種植玉米取代美國進口，另以國產品製作飼料以降低飼料成本；農委會主委陳吉仲表示，目前已研發用地瓜格外品等製作雞、鴨、鵝、豬等飼料，另預計今年會釋放30萬公噸舊米當飼料。

立法院經濟委員會今天審查農委會預算，立委孔文吉提案，畜產改良基金設立目的是為了繁殖畜禽及栽培飼料作物，配合辦理研究改進各種畜禽飼養管理自動化及育種方法、改良畜禽品種，研發畜禽廢棄物處理的有效方法並推廣農民使用。有鑒於近年飼料原物料逐步上漲，飼養管理及育種飼料又以進口為大宗，全球氣候時常發生極端異常，導致農民投入養牛及增養意願不高，導致近年畜產改良作業基金營運項目入不敷出。

孔文吉表示，農委會應該思考如何提升基金收益，並積極運用在地食材製作國產飼料以降低成本，使用在地糧食作物與蔬菜水果等加工飼料替代進口飼料，增加國內農副產品的利用率，鼓勵農民投入畜牧產業，農委會應提出相關因應措施。

立委楊瓊瓔表示，未來美國玉米問題可能更嚴肅，因為油太貴，現在經常將玉米提煉為油品，會影響整個食物鏈，一個月前就跟農委會討論過台灣是不是要擴大種植玉米，要趕快規畫；還有現在白肉雞不夠，農委會雖然說可以用土雞補充，但肉雞不夠是既存問題，即使用土雞來填洞也會衍生其他問題，就像美國玉米提煉為油、最後可能導致玉米量不足。

楊瓊瓔說，現在應該是農委會調解能量發揮最大的時候，面臨非常時期，調解農產品真的是大工夫，絕對不能解決一個洞又多一個洞。

農委會主委陳吉仲表示，今年情形特殊，玉米漲價太快，畜試所現在以地瓜格外品跟既有飼料混合在一起，有助於大幅降低飼料成本，現在甚至應用國內多餘老舊庫存米，解決雞、鴨、鵝、豬等飼料成本上漲問題，另外預計會釋放超過30萬公噸的舊米，希望降低玉米價格上漲，還有包括鳳梨果皮等等也可以用在牛隻飼養上。

農委會表示，現在都加強陳米跟格外品的利用，番茄渣、鳳梨皮等也可以應用在反芻動物飼養上，相關預算執行力已經到達120%。

農委會 農民 美國

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