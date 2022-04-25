洋蔥「常溫、冷藏、冷凍」能放多久 一步驟簡單炒成金黃色

洋蔥是常見的食材，爽脆鮮甜的口感，無論是做成沙拉、煮咖哩，還是和肉類或雞蛋一起拌炒都十分美味。最近日本媒體「マイナビ子育て」，更分享在常溫、冷藏及冷凍等環境下保存洋蔥時該注意什麼，以確保食材的新鮮。

1.常溫時的保存方法與保存期限

由於洋蔥怕濕，因此可以用舊報紙或夠厚的廚房紙巾包覆洋蔥，找通風良好的冷暗場所，以懸吊或者裝在籃子裡的方式保存。保存期限則根據外在環境有差，當洋蔥變軟爛時，就是保存期限已到的訊號。

2.冷藏的保存方法與保存期限

如果要冷存保存，一樣建議在保持乾燥的狀況下，先用舊報紙與廚房紙巾包好，並將洋蔥放到蔬果室中冷藏。比起高溫濕熱的天氣，冷藏的洋蔥保存期限較長，能達到2週左右。且在切冷藏過的洋蔥時，不容易產生流淚的狀況。

3. 冷凍的保存方法與保存期限

冷凍可以大幅提昇洋蔥的保存期限至1個月左右。如果事先將洋蔥切片或切丁等等，放入密封袋之中保存，未來要料理時就不需解凍，直接取出加熱即可。且這樣的洋蔥比較沒有辛辣味，炒起來也更容易轉成金黃色，是能夠讓下廚更有效率的作法。