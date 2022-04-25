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星宇航空徵人！即日起展開客艙組員招募計畫

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
星宇航空展開客艙組員招募計畫。圖／星宇航空提供
星宇航空展開客艙組員招募計畫。圖／星宇航空提供

星宇航空本年度起機隊大幅擴張，並將持續增加航班及開闢新航線，為配合不斷成長的運能需求，今天宣布展開客艙組員招募。

星宇航空表示，無論是否具備客艙組員經驗，歡迎對航空事業懷有熱忱者報名。即日起可至星宇航空招募網站 (https://careers.jx-starlux.com/)了解詳細職缺內容及報考程序，並向104人力銀行網站(104.com.tw)投遞履歷。

星宇航空執行長翟健華表示，本次為今年首度招募客艙組員，過去兩年因疫情影響交機及徵才的時程，但星宇在航線拓展規劃從未停下腳步。面對後疫情到來，各國政策紛紛鬆綁，邁向與疫情共存，星宇航空必須預先儲備客艙組員人力，以配合機隊及未來的各航線增班需求，才能面對新時代的挑戰。

星宇航空說，此次招募計畫採長期徵才，同時釋出具客艙組員經驗(Experienced Cabin Crew)及無經驗者(Non-experienced Cabin Crew)之職缺，有經驗者須於國際線航空公司任職客艙組員2年以上。應徵者男女不拘，需為中華民國國籍，並擁有大專以上學歷及合格的英文檢定。

星宇航空表示，具客艙組員經驗者甄試規劃自2022年5月上旬開始舉辦，英文視訊面試通過者可參加現場甄試及體格檢查，預計於2022年第三季起分批報到。無經驗者甄試在2022年5月下旬開始，應徵者須備齊指定文件於現場審核，進行面試、筆試及體格檢查，規劃自2022年第四季起分批報到。

星宇航空表示，後續會有很多新機陸續抵台，因此，沒有設定目標人數，會是長期招募、擇優錄取。

星宇航空說，將視公司營運計畫調整甄試及報到期程或關閉職缺，錄取者報到後，安排於星宇航空運籌中心進行地面訓練及機上實習。客艙組員應徵資格及需繳交的文件資料，詳列於星宇航空徵才網站(https://careers.jx-starlux.com/CabinCrew)，報名請上104人力銀行網站(104.com.tw)，二項客艙組員職缺請擇一報考。

疫情 航線 視訊面試

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