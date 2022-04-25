「叫你們主管出來」 台鐵五一不加班輸運演練安撫旅客

台鐵五一不加班幾乎成定局，台鐵台北站今天進行疏運計畫演練，交通部長王國材到現場督導。

原本當日訂票張數1.3萬多張，約有35.8萬人次需求，現在訂票僅剩下8000張，台鐵請民眾都退票，不收手續費，做好當天完全不開車的準備；同時，也協調高鐵、國道客運、「類火車」（遊覽車）等補足。

今天台北站由站長胡詠芝進行簡報，針對台北車站三層樓、七大節點進行旅客指引，各入口都有告示看板，並利用APP看板、LED、播音等應變協助引導旅客；現場並設定情境演練，幫括旅客抱怨投訴應變、東部轉成指引，以及行動不便長者轉乘高鐵因應等。

其中，台鐵在台北站每一個入口處，都有放置告示牌，同時有台鐵員工協助輸運，今天演練的情境中，有一項「遇到旅客抱怨投訴」時，台鐵指示要由主管出面安撫；現場由台鐵員工扮演行程受阻的旅客，對台鐵員工咆嘯「叫你們主管出來」，情境設計逼真。