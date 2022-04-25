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五一台鐵不加班今演練輸運 王國材：27日公布新版計畫

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台鐵五一不加班衝擊運輸，台鐵台北車站今天進行疏運演練。記者彭宣雅／攝影
台鐵五一不加班衝擊運輸，台鐵台北車站今天進行疏運演練。記者彭宣雅／攝影

台鐵「五一勞動節不加班」，衝擊假期運輸。台鐵今天進行台北站演練，交通部長王國材表示，全國各地都開始演練做完全停駛打算，明天下午開檢討會議，4月27日將重新公告新的台鐵五一不加班疏運計畫；他也對工會喊話，針對條文討論，不要用抗爭退回政院版本，否則台鐵公司化遙遙無期。

根據台鐵推估，當日訂票張數1.3萬餘張，約有35.8萬人次需求，已協調高鐵、國道客運、「類火車」（遊覽車）等補足；但到今天為止，訂票僅剩8000張，台鐵在官網公告，請民眾來退票，做好完全不開車準備。

今天台北站由站長胡詠芝進行簡報，針對台北車站三層樓、七大節點進行旅客指引，各入口都有告示看板，並利用APP看板、LED、播音等應變協助引導旅客；現場並設定情境演練，旅客抱怨投訴應變、東部轉乘指引，以及行動不便長者轉乘高鐵因應等。

王國材說，針對五一司機員不開車，今天在台北、台中、新左營、羅東、花蓮進行演練，從新左營到花蓮的類火車今天開始運作，他對於堅守崗位的台鐵同仁，包括協助台鐵的國道客運、公路客運、公車客運、高鐵所有同仁這次願意站出來協助旅客疏運，表達非常謝謝，也說聲辛苦了。

王國材表示，五一當天他會在台鐵沿線陪所有同仁度過五一勞動節，過去交通運輸人員，過去假日是輪班，擇日休息，這也是三大節日民眾都可以平安順利返家的原因，今天看了整個台北站演練，整個流程包括在場的同仁表現都給予肯定。

他說，還是要呼籲整個疏運計畫是「備而不用」，還有些時間，也開始約台鐵工會，尤其火聯會司機員，這次五一不加班運動，主要是司機員不開車造成，當然也了解工會對於公司化的疑慮，現在還有一個月，期待就行政院版本，包括工會提出的版本，現在差異事實上不大，期待針對還有疑慮的條文，可以一一討論，用積極面，不是用退回方式，再退回公司化就遙遙無期，期待把溝通的門打開，希望理性共同討論台鐵未來。

王國材表示，今天各車站演練，類火車(遊覽車)班次也會做調整，整個應變計畫，明天(26日)下午再開一次檢討會議，包括今天演練發現那些問題找出來，4月27日中午，在台鐵五一不加班應變專區內，再公布新版的應變計畫。

他說，目前五一訂票大概剩下8000張，台鐵網頁是公告大家都來退票，原則上應變計畫是表定火車全部停駛，至於有沒有臨時班表，要看這幾天跟司機員的溝通，如果有臨時班表會再與司機員討論，最壞的狀況，就是應變計畫中的全部停駛。

王國材說，現在已經在約(公會)了，到底今天不開車的理由是甚麼，若兩個版本都到立法院了，裡面就是針對條文討論，若是合理討論可接受，但是若是重新退回立法院，這就是遙遙無期，公司化最重要就是組織改造、安全管理、營運，期待135年以後的台鐵是一個嶄新的開始，最近這幾年很多狀況，讓全國同胞不信任台鐵，大家一起敞開心胸，對員工、對民眾、社會大眾是一個好的方向來走，期待理性討論公司化，不是用抗爭表達，退回條文，公司化將遙遙無期。

台鐵公司化 王國材 加班

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