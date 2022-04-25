擺脫妹妹搔癢異味困擾！十大網友熱議私密處清潔品牌

九天玄女唯一指定愛牌

你是不是有種經驗，坐在辦公室突然聞到一股異味，不是別人那正是你的私密處飄散出來的味道...

特別是夏天經期來的時候，各種血液、汗液、皮屑堆積，造成細菌孳生而產生的怪味， 如果被別人聞到豈不是很尷尬？

最常見的私密處問題就是搔癢和異味，想要改善這樣的問題，平常注意飲食習慣以及私密處保持通風涼爽外，適當的清潔與保養也是相當重要，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出網友最推薦的十大私密處清潔品牌，來看看大家都用什麼來呵護自己的妹妹吧！

image source:FB/Ts6私密保養/保健小教室

No.10 ME TIME

「ME TIME」是以純淨保養為主張的綠藤生機和女人迷共同聯名的一款產品，以專屬比例的植物潔淨配方，做出極致溫和的私密沐浴乳。主打不過度清潔，洗後清爽柔嫩，黑雲杉、玫瑰天竺葵精油迎來最清新舒適的味道。

愛自己的同時也可以愛環境，這款私密沐浴露全素可用、無動物實驗，適合敏感肌和所有膚質，連孕婦都能安心使用，讓肌膚回到原本的本質與功能，打造健康的私密處就能只以清水做清潔。網友推薦天然的用起來比較安心，而且精油的味道洗起來很放鬆～

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No.9 立朵舒 Lactacyd

「立朵舒」出自法國知名藥廠賽諾菲，在歐洲上市已經數十年了，許多婦科醫護推薦的品牌。產品主打含有天然的乳酸和乳清，乳酸可以維持私密處的酸性環境，乳清則是有助於維持生理平衡，不含藥性也不含妝品有害物質。

六種獨特配方可根據不同的需求做選擇，不論是想要美白、緊緻或是緩解搔癢不適感，都能解決你的問題，網友分享說洗起來溫和滋潤，淡淡清香很喜歡，特別是他的柔舒巾，月經來時一定要用，擦完乾爽舒適，不會太濕！

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No.8 婦潔 VIGILL

婦潔堅持以藥品的高標準在製作私密處清潔與保養的產品，溫和無添加、親膚配方、安心檢驗等專業技術為女性打造內外兼具的保養策略。外包裝採專利設計，可以將倒鉤的瓶蓋安裝至瓶底，輕鬆就能將婦潔液擠出，非常方便！

若要形容婦潔，那就是他很像一個懂你的朋友，有些人過去沒有使用私密處清潔用品的經驗，婦潔很貼心的推出免運的體驗組合，小容量還能輕鬆帶去旅行，對於老朋友也懂得維持好關係，以舊換新的方式免費體驗新升級的產品。

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No.7 施巴 Sebamed

「施巴」是一個德國的老牌子了，五十多年前就研發出弱酸性的潔膚皂，品牌理念和他的外包裝一樣，沒有太多華麗的裝飾，只在乎成分是否安全，符合歐盟所有規定，讓敏弱及問題肌膚者都可以安心使用，讓肌膚維持在最健康的狀態！

網友們對於施巴的評價都很高，甚至直言用過就回不去，味道恬淡、洗起來很舒爽，不會有太滑的感覺，施巴也有很多的組合可以搭配潔膚露，抗乾敏系列適合皮膚容易冬季乾癢的人，運動系列也是超多人推薦，頭髮完全不乾澀。

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No.6 賽吉兒 Saugella

「賽吉兒」在歐洲已經有超過45年的銷售經驗，由醫藥規格實驗室研發而成，發現女性私密處的酸鹼值，會隨著年齡和身體狀況而有所改變，因此特別以鼠尾草等植物精萃與天然乳酸為主要成份，加上富含礦物質的純淨水質，讓私密處在一個健康狀態，提升肌膚的自我防護力。

藍色日用型的是經典入門款，沒有香精味而是淡淡的寶寶香，質地非常溫和，可以天天使用，另外一款大家很推薦的就是加強型，特別是生理期、孕期、生產後還有運動前後都很適合，清爽、淨味。

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No.5 舒摩兒 Summer's Eve

在美國出生的「舒摩兒」，在2007年特別推出東方系列，針對亞洲女性的膚質和體質設計的私密保養配方，經過市調有超過一半的女性都愛用舒摩兒。官網除了妹妹保養的相關知識外，還會根據不同的生理狀況搭配應對的產品，從日常保養、生理期、孕產期甚至到更年期都替你做好精心的規劃。

價格親民，很適合小資女入手的品牌，網友使用過的經驗都很良好，溫和不刺激、淨白效果顯著，獨家的益生元提供營養素、達到良好的基礎防禦，維持健康平衡。

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No.4 HH

「HH」是Herb（草本）和Health（健康）的縮寫，是2017成立的台灣品牌，一樣身為女性的執行長過去曾賣過各大廠牌的私密保養品，自己也有許多的使用經驗，希望能夠做出比別人更好的產品並為女性做把關。

除了自然補水的植萃成份，產品還經過SGS檢驗抗菌率高達99.99%，能夠有效抗菌。對於香味也很講究，法國ISIPCA調香師專業打造，擁有前中後調的舒適香味，多種香氛任君挑選，讓保養也是一種享受。網友推薦他的柑橘涼感款式，清爽、無負擔、香氣迷人，超級適合悶熱的夏天！

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No.3 TS6

「TS6」是台灣的廠商，研發出專利益生菌萃取精華TS-2L，含豐富的營養成份，天然的乳酸菌、多種胺基酸和維生素等，可以滋養肌膚，啟動私密處自然防護機制，曾經榮獲SNQ國家品質獎，是中山醫院婦產科郭安妮醫師特別推薦的私密處清潔品牌。

有網友推薦涼感系列，涼爽不乾澀，甚至還會拿來洗腋下，產品內容豐富，基本的私密清潔外，還有粉嫩淡色、抗老修復等的功能性產品，體質調整上的保健食品也幫你準備好，連愛愛用到的潤滑液也有，真的很懂女人心。

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No.2 草本肌曜 Herbalself

母企業elfa藥廠是以生產化妝品而聞名，在歐洲多國都設有據點和工廠，草本肌曜萃取天然植物，結合古老中草藥配方，強調與地球生態和平共存。

主打全素產品，不做動物實驗。推出Naturero植浄林、Green Pharmacy等私密噴霧與私密清潔露，有鼠尾草、茶樹和白玉蘭等清香味可作挑選，天然成分提供舒緩、修護以及保護力，讓妹妹自在又健康。網友稱讚保濕效果很好，不會覺得緊繃或刺激，味道很好聞，負評聲浪很少， 可以同時洗澡、洗臉、洗寶寶還能洗貼身衣物，超方便！

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No.1 Relove

網友討論度最高的品牌「Relove」，在許多百貨專櫃都可以看到它的身影，屬於台灣自有品牌，和GMP認證之工廠生產線合作，在原料控管上更能掌握，還集結很多知名婦科權威，開設全台第一間女性私密醫美診所，打造最強顧問團隊。

價格雖然較他牌高一點，但是網友們大力推薦，回購率超高。洗完不會有滑溜溜的感覺，清潔效果佳、香味又不會太重，最近和柯夢波丹聯名款富含比菲德氏酵母菌和蔓越莓萃取，擁有雙重防護力，木質玫瑰香調和涼感更是讓人愛不釋手。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為108年04月23日至110年04月22日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『私密處清潔品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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