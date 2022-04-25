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午後臭氧濃度上升 今北部空品亮橘燈

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今起三天空品。圖／取自空品監測網
今起三天空品。圖／取自空品監測網

環保署表示，今天環境風場為偏東南風至南風，全台各地擴散條件普遍較佳，但北部空品區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；高屏零星地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；氣象局提醒西半部及馬祖、金門地區易有局部霧或低雲影響能見度。

今天各地空品，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為良好等級；竹苗空品區及馬祖地區為普通等級；北部空品區為橘色提醒等級。

環保署表示，26日環境風場持續為東南風至南風，風速較強，全台各地擴散條件佳，空氣品質多為良好等級；高屏零星地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區為良好等級；北部空品區為普通等級。

27日東北風增強，北部地區易有局部陣雨，中部以北地區清晨至上午期間擴散條件稍轉差，空氣品質普通；氣象局提醒西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區為良好等級；北部、竹苗及中部空品區為普通等級。

空氣品質 宜蘭 氣象局

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