聽新聞
test
0:00 / 0:00
午後臭氧濃度上升 今北部空品亮橘燈
環保署表示，今天環境風場為偏東南風至南風，全台各地擴散條件普遍較佳，但北部空品區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；高屏零星地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；氣象局提醒西半部及馬祖、金門地區易有局部霧或低雲影響能見度。
今天各地空品，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為良好等級；竹苗空品區及馬祖地區為普通等級；北部空品區為橘色提醒等級。
環保署表示，26日環境風場持續為東南風至南風，風速較強，全台各地擴散條件佳，空氣品質多為良好等級；高屏零星地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區為良好等級；北部空品區為普通等級。
27日東北風增強，北部地區易有局部陣雨，中部以北地區清晨至上午期間擴散條件稍轉差，空氣品質普通；氣象局提醒西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區為良好等級；北部、竹苗及中部空品區為普通等級。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言