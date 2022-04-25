炎熱如夏 北部33度南部達36度 吳德榮：周三水氣增

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明(25、26日)兩天，低層水氣減少，大氣趨於穩定，各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率；各地「暖如夏」。

根據預測，北台高溫多在32、33度，南部甚至達34至36度。今日各區平地氣溫，北部21至33度，中部22至34度，南部23至36度，東部20至33度。天氣晴朗炎熱，中央氣象局針對台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷發布高溫黃色燈號。

減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

氣象達人彭啟明表示，今天是典型的夏天，留意防曬防中暑。午後仍有局部熱對流發展機會，但仍有靠山區發展為主。周三開始轉偏東北風，北部東北部溫度略降轉涼一些，預期持續到周末，北部民眾的衣物建議仍不要「全面」換季。

吳德榮表示，恆春半島的牡丹池山1至2時有大雨發生(時雨量40.5毫米)；3時起各地雲層稀少，陸上無降水回波、亦無降雨；金、馬及桃園有濃霧。今晨最低氣溫比昨晨略升，截至4：53各區平地最低氣溫：北部(桃園大溪區)20.8度，中部(嘉義東區)21.8度，南部(台南白河區)22.7度，東部(花蓮壽豐鄉)20.1度；台北市(文山區)21.3度。

吳德榮說，週三(27日)低層水氣增多，大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨的機率，高溫微降1、2度，仍偏熱。週四(28日)，低層水氣減少，大氣趨於穩定，各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率。

他表示，週五、六(29、30日)低層水氣再增多，大氣不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率，高溫微降1、2度，仍偏熱。下週(1)日東北風南下，北部、東半部有局部陣雨，北台轉涼，中南部雲量增多，白天高溫略降。

吳德榮說，根據各國模式，持續模擬期末(28日起4日)，在南海有「熱帶擾動」發展，並皆有向東北緩慢迴轉(淺藍線)的的趨勢，迴轉的角度與台灣天氣是否受影響？程度又如何？有密切的關聯。由於理論限制，不同模式末期的模擬，「熱帶擾動」的位置、強度及迴轉的角度，皆存有顯著差異，反映其「不確定性」，應持續觀察。而在菲律賓東方海域則另有1個「熱帶擾動」發展，各國模式模擬皆顯示，不致有接近台灣的機率。