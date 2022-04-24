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網購包裝擬修法減量 環團：加強回收使用從源頭減量

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署近年推出網購包裝減量，減量前的商品（右）會使用大量封箱膠帶，減量後的膠帶長度低於包裝箱長高總和的2.5倍。記者吳姿賢／攝影
環保署近年推出網購包裝減量，減量前的商品（右）會使用大量封箱膠帶，減量後的膠帶長度低於包裝箱長高總和的2.5倍。記者吳姿賢／攝影

環保署擬立法強制網購包裝「瘦身」，環團肯定是減量政策一大里程碑，但後續應做好政策配套，例如設置消費者檢舉機制，督促業者落實減量，未來也應持續推動循環箱、袋，建立更多回收點或提供寄件優惠，加強重複回收使用，才能真正從源頭減量。

看守台灣協會祕書長謝和霖表示，此次修法對網購包裝減量是一大里程碑，除了包材重量、膠帶長度，對各式材質也應規範，並依業者或商品性質不同，要求設置具體的減量目標；另外政策要做好相關配套，例如教導消費者收到網購商品後如何辨識包裝是否過量，並且設置簡便的檢舉方法，「等於有很多隻眼睛一起在盯著」，才能透過社會共同監督，具體落實減量政策。

謝和霖也說，循環箱、袋未來仍需要大力推動甚至強制入法，因為包裝紙箱其實都可以重複利用，如果可以讓消費者用了再歸還，才能達到最大的減量效果，例如鼓勵民眾使用循環箱寄件就有優惠，而不是讓民眾一直購買新的紙箱。

綠色和平專案主任張凱婷表示，過去都是業者自願減量，此次入法具有強制性，對長遠的減塑工作相當重要，值得肯定，但包裝塑膠、廢棄物若要從源頭減量，最關鍵政策仍是要推動重複使用，未來應建置更多回收點並加強推廣，讓循環箱、袋成為民眾日常生活的一部份。

張凱婷說，過去在台中曾試辦租借循環杯的試驗活動，回收率高達百分之九十八點五，研判主因是試辦地點在商圈，消費者通常會在此逗留一段時間，或本來就住在附近，因此歸還很容易；雖然網購商品運送距離比較遠，但只要建置更多回收站，讓循環箱、袋能夠普及化，相信歸還率將會愈來愈高。

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