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推動網購循環包裝 業者：擴大經濟規模降低逆物流成本

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署近年輔導網購平台業者，試辦使用循環箱、袋。本報資料照片
環保署近年輔導網購平台業者，試辦使用循環箱、袋。本報資料照片

環保署推動循環包裝但去年回收率僅一成六，關鍵在於「逆物流」難以實踐，業者表示，網購包裝要用循環經濟思維看待，才能建立耐用的箱子跟妥善的逆物流機制，另應給予使用循環包裝的業者獎金，鼓勵建立規模經濟、降低逆物流的平均成本。

長期致力網購循環包裝減量的社會企業配客嘉表示，以循環流程而言，物流費用和單一歸還點可以回收多少包裝量息息相關，當電商使用量不具規模化時，也會造成物流成本較大的負擔，這一直以來都是他們在推動網購循環包裝上的阻力。

配客嘉表示，希望政府能夠提供電商業者更多的鼓勵，例如給予達標的業者獎金或其他形式的補貼，當循環包裝整體使用量提升，並且建立起規模經濟，物流平均成本也才有下降的可能，業者也會持續努力，期望幫助台灣建立永續循環生態圈。

推動零廢棄的企業「芒菓丹」表示，外界仍用線性經濟思維看待網購包裝，例如擔心循環包裝難以回收、無法用較高成本製造耐用的循環箱，但若要推動循環，就要確保包裝足夠耐用，且有妥善的逆物流機制，在循環經濟的概念下重複使用包裝，才能讓資源效益發揮到最極致，減少一次性包裝。

芒菓丹說，生產者、網購平台、通路商、消費者都要有循環經濟的意識，才能推動「不用再丟」的網購包裝，修法強制減量可能有過渡期，過去施行自費購物袋政策時，一開始也面臨消費者很大阻力，但久了就能落實在生活中，未來消費者也許會認為網購包裝就是要歸還，而非直接丟棄。

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