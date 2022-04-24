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網購包裝爆量 環保署擬修法強制「減肥」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
網路購物盛行，但不少民眾收到貨品時，發現業者用「大箱子裝小商品」，過度包裝造成環境負擔。記者吳姿賢／攝影
網路購物盛行，但不少民眾收到貨品時，發現業者用「大箱子裝小商品」，過度包裝造成環境負擔。記者吳姿賢／攝影

台灣電子購物營業額破2千億元，以過去民間用單筆消費平均2千元計算，每年可能製造上億個包裝箱，環保署推估每年網購包裝重達3萬公噸。為降低環境負擔，據了解，環保署上半年擬修法強制網購包裝「減肥瘦身」，依商品性質分級管理、限制包裝重量，膠帶長度、印刷面積也納管，無法配合的業者必須提出循環箱等替代計畫。

新冠肺炎疫情發展下，網購愈來愈盛行，除了各式日用品、電器、衣物以外，連生鮮蔬果、肉品都可網購宅配到府，有些包裝繁複浪費、甚至「大箱子裝小商品」，許多消費者也習慣「拿了就丟」，網購包裝廢棄物成為環境問題。

環保署108年提出網購包裝減量指引，鼓勵業者包材減量、使用環保材質及循環包材，但非強制性，有23個網購平台加入試辦，每件包裹的包材平均重量從108年的0.322公斤，到去年已減少到0.261公斤，降幅近兩成。

網購平台同時試辦循環箱、循環袋，但成效有限。環保署統計，去年四大平台共出貨8052件僅回收1310件，回收率16%，推測是民眾收到循環箱、袋以後懶得歸還回收，甚至有些循環箱、袋太精美，民眾乾脆自己留下來用。

環保署官員表示，這兩年輔導網購平台業者，包材重量必須低於包裹總重一成，封箱膠帶不得超過箱子長高總和的2.5倍，箱子印刷面積也不能高於一定比例，雖然是自願性質但業者配合度算高，正在評估修法，約束所有網購業者都達到同樣的減量措施，但商品性質不一，有些可能特別小、特別輕，因此包材重量將審慎分級管理。

官員指出，目前宅配到府的循環箱、袋回收率確實較低，但「店到店」的包裹回收率接近九成，因為消費者可以現場歸還，便利性較高；經過評估認為循環箱、袋要普遍推動仍需要一些時間，此次修法暫時不會提出，但若是業者無法做到包材減量的規範，就必須提出替代減量作法，例如使用循環箱、袋。

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