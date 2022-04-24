快訊

一張圖看天氣！ 未來一周熱如夏 但有兩波東北風來亂

快篩實名制3重點待定 擬身分證單雙號分流

一張圖看天氣！未來一周熱如夏 但有兩波東北風來亂

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
示意圖。中央氣象局表示，未來一周天氣「中南暖熱、北東多變」，其中，周一、周二如同夏天，南部高溫可達35度或更高。 聯合報系資料照
示意圖。中央氣象局表示，未來一周天氣「中南暖熱、北東多變」，其中，周一、周二如同夏天，南部高溫可達35度或更高。 聯合報系資料照

中央氣象局表示，未來一周天氣「中南暖熱、北東多變」，整體而言中南部多雲到晴，北部東半部受兩波東北風影響，周三轉雨、周五起雲雨漸增；氣溫上中南部暖熱、愈來愈像夏天，北部東半部「暖涼之間多變化」。

氣象局表示，周一、周二如同夏天，東部沿海局部短暫雨，大台北、各地近山區午後局部短暫陣雨，其他各地多雲到晴，南部高溫可達35度或更高。

周三有東北風、水氣稍增，北部、東半部轉有短暫陣雨，花東局部雷雨，中南山區有午後局部陣雨，其他各地多雲到晴。

周四水氣減少、溫暖微熱，東部零星短暫雨，西部山區午後局部短暫陣雨，其他各地多雲到晴。周五到周日東北風及水氣漸增，北部、東半部轉有短暫陣雨，周末轉涼，中南山區有午後局部陣雨，水氣多寡不確性較高。

未來一周天氣。圖／取自氣象局網站
未來一周天氣。圖／取自氣象局網站

東北風 氣象局 高溫

延伸閱讀

對流雲系旺盛 未來一周易有午後短時強降雨

未來一周高溫飆30度 氣象局：兩波東北季風稍稍降溫

相關新聞

一張圖看天氣！未來一周熱如夏 但有兩波東北風來亂

中央氣象局表示，未來一周天氣「中南暖熱、北東多變」，整體而言中南部多雲到晴，北部東半部受兩波東北風影響，周三轉雨、周五起...

晃一下！花蓮外海5.6地震 最大震度花東2級

中央氣象局發布地震報告，今天下午6時23分在花蓮縣政府東南東方 175.9 公里 、位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.6...

不只全聯！屈臣氏快篩試劑明上架5萬份 最低價200元起

國內疫情迅速升溫，快篩試劑需求量大增，超商、賣場、藥妝店一劑難求，繼日前全聯於北北基、桃園市等疫情熱區指定門市陸續開賣限...

對流雲系發展旺盛 新北、桃園等5縣市發布大雨特報

中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天北部及東北部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣...

又下陷了！台南鐵路地下化工程鐵軌路基淘空 影響列車

又陷下去了！台南鐵路地下化工程上午11時許，中華東路與大同路交叉口中華路橋附近，發生鐵道路基下陷情況，台鐵緊急通知列車改...

北農若關閉第一果菜市場 新北：雙北有互相支援的共識

台北農產運銷公司確診人數持續增加，傳出內部疫情若持續擴大，台北市長柯文哲指示可能不惜關閉第一果菜市場，改由北農二市、新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。