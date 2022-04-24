一張圖看天氣！未來一周熱如夏 但有兩波東北風來亂
中央氣象局表示，未來一周天氣「中南暖熱、北東多變」，整體而言中南部多雲到晴，北部東半部受兩波東北風影響，周三轉雨、周五起雲雨漸增；氣溫上中南部暖熱、愈來愈像夏天，北部東半部「暖涼之間多變化」。
氣象局表示，周一、周二如同夏天，東部沿海局部短暫雨，大台北、各地近山區午後局部短暫陣雨，其他各地多雲到晴，南部高溫可達35度或更高。
周三有東北風、水氣稍增，北部、東半部轉有短暫陣雨，花東局部雷雨，中南山區有午後局部陣雨，其他各地多雲到晴。
周四水氣減少、溫暖微熱，東部零星短暫雨，西部山區午後局部短暫陣雨，其他各地多雲到晴。周五到周日東北風及水氣漸增，北部、東半部轉有短暫陣雨，周末轉涼，中南山區有午後局部陣雨，水氣多寡不確性較高。
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