一張圖看天氣！ 未來一周熱如夏 但有兩波東北風來亂

中央氣象局表示，未來一周天氣「中南暖熱、北東多變」，整體而言中南部多雲到晴，北部東半部受兩波東北風影響，周三轉雨、周五起雲雨漸增；氣溫上中南部暖熱、愈來愈像夏天，北部東半部「暖涼之間多變化」。

氣象局表示，周一、周二如同夏天，東部沿海局部短暫雨，大台北、各地近山區午後局部短暫陣雨，其他各地多雲到晴，南部高溫可達35度或更高。

周三有東北風、水氣稍增，北部、東半部轉有短暫陣雨，花東局部雷雨，中南山區有午後局部陣雨，其他各地多雲到晴。