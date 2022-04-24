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不只全聯！屈臣氏快篩試劑明上架5萬份

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未來一周易有午後短時強降雨

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
大台北地區午後降下豪大雨，騎機車的一家大小淋得全身濕透。記者侯永全／攝影
大台北地區午後降下豪大雨，騎機車的一家大小淋得全身濕透。記者侯永全／攝影

北台灣上空對流雲系發展旺盛，大台北地區午後下起滂沱大雨。中央氣象局針對新北市及宜蘭縣發布大雨特報，北部及東北部會有短時強降雨，北部山區也有局部大雨發生機率，提醒在山區活動的民眾注意雷擊及溪水暴漲。

今日風場為偏南風或西南風，西半部及中南部會有陽光，東北部則雲量偏多。午後中部以北、東半部及山區會有局部短暫雷陣雨，也有局部較大雨勢發生機率。氣溫方面，早晚各地低溫約22至24度，西半部高溫則達30至32度，東半部約28至30度，各地感受較悶熱。

未來一周仍是偏南風環境，因受熱力作用影響，午後北部地區及山區都會有短暫雷陣雨。周六起會有一波東北風南下，屆時北台灣氣溫略降，不過中南部仍炎熱。

北台灣上空對流雲系發展旺盛，大台北地區午後下起滂沱大雨。記者侯永全／攝影
北台灣上空對流雲系發展旺盛，大台北地區午後下起滂沱大雨。記者侯永全／攝影
外送員在大雨中騎車討生活。記者侯永全／攝影
外送員在大雨中騎車討生活。記者侯永全／攝影

氣象局 低溫

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