未來一周易有午後短時強降雨

北台灣上空對流雲系發展旺盛，大台北地區午後下起滂沱大雨。中央氣象局針對新北市及宜蘭縣發布大雨特報，北部及東北部會有短時強降雨，北部山區也有局部大雨發生機率，提醒在山區活動的民眾注意雷擊及溪水暴漲。

今日風場為偏南風或西南風，西半部及中南部會有陽光，東北部則雲量偏多。午後中部以北、東半部及山區會有局部短暫雷陣雨，也有局部較大雨勢發生機率。氣溫方面，早晚各地低溫約22至24度，西半部高溫則達30至32度，東半部約28至30度，各地感受較悶熱。