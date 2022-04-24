快訊

不只全聯！屈臣氏快篩試劑明上架5萬份

守備出包又吞15K 悍將開季追平最慘紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不只全聯！屈臣氏快篩試劑明上架5萬份 最低價200元起

聯合報 / 記者黃仕揚黃筱晴／台北即時報導
近日確診人數攀升，快篩試劑需求量大增，各通路的快篩試劑幾乎都被搶購一空。記者胡經周／攝影
近日確診人數攀升，快篩試劑需求量大增，各通路的快篩試劑幾乎都被搶購一空。記者胡經周／攝影

國內疫情迅速升溫，快篩試劑需求量大增，超商、賣場、藥妝店一劑難求，繼日前全聯於北北基、桃園市等疫情熱區指定門市陸續開賣限量2萬組的家用快篩套組後，藥妝通路屈臣氏也預告明(25)日將上架約5萬份家用快篩試劑，提供消費者居家檢測更方便選擇。

屈臣氏下午通知表示，全台門市將於4月25日上架約5萬份家用快篩試劑。包括福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組5入(售價975元)、1入(售價200元)，以及亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入(售價200元)。

其中，福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組5入及亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入皆為屈臣氏特別與廠商協調提供的超低價格。

而全聯福利中心則在昨日表示，除販售「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組5入」與「速可安家用新冠病毒抗原自我檢測套組2入」外，也於即日起在北北基、桃園市有藥商執照許可門市391家，陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，售價218元，限量2萬組，售完為止。

藥妝通路屈臣氏預告明(25)日將上架約5萬份家用快篩試劑。圖/屈臣氏提供
藥妝通路屈臣氏預告明(25)日將上架約5萬份家用快篩試劑。圖/屈臣氏提供

快篩 亞培 新型冠狀病毒 屈臣氏 全聯

延伸閱讀

「以篩代隔」將擴大 黃珊珊：下步納批發市場、教職員

桃園今+1071！最新26處確診足跡曝光 集中KTV、小吃店

確診人數不斷攀升 快篩試劑仍缺貨

政院：沈榮津介入協調 亞培、泰博快篩試劑降價

相關新聞

對流雲系發展旺盛 新北、桃園等5縣市發布大雨特報

中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天北部及東北部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣...

又下陷了！台南鐵路地下化工程鐵軌路基淘空 影響列車

又陷下去了！台南鐵路地下化工程上午11時許，中華東路與大同路交叉口中華路橋附近，發生鐵道路基下陷情況，台鐵緊急通知列車改...

北農若關閉第一果菜市場 新北：雙北有互相支援的共識

台北農產運銷公司確診人數持續增加，傳出內部疫情若持續擴大，台北市長柯文哲指示可能不惜關閉第一果菜市場，改由北農二市、新北...

7旬嬤常「看到鬼」多日不睡覺 醫師：失智症幻覺

台東7旬阿嬤常跟家人說「在家看到鬼」，常三到五天晚上不睡覺，令照顧的家人困擾不已、幾近崩潰，日前帶阿嬤就醫才知阿嬤患失智...

戳鼻子快篩怎麼做才不痛？ 醫師親自示範「超容易上手」

本土疫情持續升溫，連日破千例確診，許多人也急著買快篩試劑，擔心自己也染疫，不過戳鼻子也是有技巧的，如果胡亂用快篩戳鼻子，可能還會流鼻血。新北板橋呂郁蔚醫師發佈影片，教民眾如何正確採檢，不少人試過之後大讚「真的不痛，而且很容易上手」

快篩這裡有！全聯北部391家門市開賣「1人份快篩試劑」

近日疫情升溫，快篩試劑需求量大增，超商、賣場、藥妝店一劑難求，許多民眾紛紛問「現在哪裡買得到快篩？」為提供消費者更多居家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。