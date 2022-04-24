不只全聯！屈臣氏快篩試劑明上架5萬份 最低價200元起

本土疫情持續升溫，連日破千例確診，許多人也急著買快篩試劑，擔心自己也染疫，不過戳鼻子也是有技巧的，如果胡亂用快篩戳鼻子，可能還會流鼻血。新北板橋呂郁蔚醫師發佈影片，教民眾如何正確採檢，不少人試過之後大讚「真的不痛，而且很容易上手」

2022-04-24 16:45