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不只全聯！屈臣氏快篩試劑明上架5萬份 最低價200元起
國內疫情迅速升溫，快篩試劑需求量大增，超商、賣場、藥妝店一劑難求，繼日前全聯於北北基、桃園市等疫情熱區指定門市陸續開賣限量2萬組的家用快篩套組後，藥妝通路屈臣氏也預告明(25)日將上架約5萬份家用快篩試劑，提供消費者居家檢測更方便選擇。
屈臣氏下午通知表示，全台門市將於4月25日上架約5萬份家用快篩試劑。包括福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組5入(售價975元)、1入(售價200元)，以及亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入(售價200元)。
其中，福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組5入及亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入皆為屈臣氏特別與廠商協調提供的超低價格。
而全聯福利中心則在昨日表示，除販售「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組5入」與「速可安家用新冠病毒抗原自我檢測套組2入」外，也於即日起在北北基、桃園市有藥商執照許可門市391家，陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，售價218元，限量2萬組，售完為止。
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