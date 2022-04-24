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又下陷了！台南鐵路地下化工程鐵軌路基淘空 影響列車

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
鐵道局南工處正進行台南鐵路地下化工程，上午中華路橋附近的鐵道部分路基下陷。圖／南工處提供
鐵道局南工處正進行台南鐵路地下化工程，上午中華路橋附近的鐵道部分路基下陷。圖／南工處提供

又陷下去了！台南鐵路地下化工程上午11時許，中華東路與大同路交叉口中華路橋附近，發生鐵道路基下陷情況，台鐵緊急通知列車改為單線通行，僅造成部分列車延誤，未有其他意外。

負責地下化施工的鐵道局南工處表示，早上10點定時巡軌未發現，後來又有人員查看，才發現有大約有一段長約2.2公尺的鐵道有下方淘空的情況，目前緊急搶修中，預計下午3點才能全線恢復通車。

上個月18日在同一個路段附近，也發現鐵道路基下陷的情況，面積大約有400平方公分，而台南鐵路地下化施工過程中，多次發生類似的情況，還好都未發生火車出軌意外；南工處表示，台南地質鬆軟、砂質較多，容易因為工程而流失，造成鐵道下方的路基淘空，為避免影響行車安全，全天候都有定時與不定時的查看，才能在第一時間發現。

南工處表示，該路段K360+800處，目前正在進行隧道開挖前的地盤改良工程，但今天是假日未施工，不過仍有定時巡查，早上10時巡查時尚未發現，但11點多時工程人員再度查看就發現有一處長約220公分、寬約160公分，深度約100公分的陷落，現場承商大陸工程已將備妥的道碴提供高雄工務段道班，現場緊急人工補實道碴。

南工處並要求大陸工程密切的監看路基，不能發生意外。

而受到陷落的影響，台鐵自11時30分起台南站至保安站間列車改為單線雙向通行，導致列車延誤。

鐵道局南工處正進行台南鐵路地下化工程，上午中華路橋附近的鐵道部分路基下陷。圖／南工處提供
鐵道局南工處正進行台南鐵路地下化工程，上午中華路橋附近的鐵道部分路基下陷。圖／南工處提供

鐵道 台南

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