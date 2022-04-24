台中捷運滿週年 台鐵6車站商場推優惠

台中捷運滿週年，台鐵局表示，25日起車站推出長達1個月的優惠活動，參與的車站商場多達6站、店家數近40家，是去年的2倍。

台鐵局今天發布新聞稿表示，今年台中捷運營運滿週年，台鐵局與台中捷運（股）公司再次合作，從25日起推出長達1個月的優惠活動，參與車站商場多達6站、店家數近40家，是去年的2倍。

台鐵局指出，這次活動除鼓勵民眾利用大眾運輸正常生活，積極防疫，推升車站商場買氣外，另一主軸是推廣台鐵和中捷的官方App，乘客只要出示App即可享受優惠。

台鐵局表示，今年加入豐原站、潭子站、台中站業者共襄盛舉，其中台中車站商場（鐵鹿大街）眾多餐廳更推出多項新台幣150元內的優惠特餐；台中捷運也加碼提供了消費滿額禮，凡至台鐵站內優惠商店單筆消費滿200元即贈捷運貼紙包1份（共1000名）。

另外，旅客到台中車站優惠店家累積當日消費滿1000元贈捷運環保袋1份（價值200元，共20名）；累積滿2000元即贈中捷微型積木1份（價值490元，共30名）。

近期台鐵局加緊企業化經營腳步，除了附業營運中心在便當及旅遊任務上進行各項結盟外，資產開發中心也跳脫原本單純的地主或屋主角色，開始積極協助各投資人和業者聯合行銷。