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北農若關閉第一果菜市場 新北：雙北有互相支援的共識

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北果菜市場表示，若中央、台北市府決定關閉第一果菜市場，他們會全力支援。圖／報系資料照
新北果菜市場表示，若中央、台北市府決定關閉第一果菜市場，他們會全力支援。圖／報系資料照

北農產運銷公司確診人數持續增加，傳出內部疫情若持續擴大，台北市長柯文哲指示可能不惜關閉第一果菜市場，改由北農二市、新北板橋、三重批發市場供應大台北蔬果。新北市果菜公司總經理江惠貞表示，北市未持有市場的完整股份，決定權應在中央，這樣的說法可能是建議。第一果菜市場若關閉，新北果菜會全力支援。

江惠貞指出，新北市擁有完整的果菜市場股份，但台北市並不一樣，台北市府僅擁有20多%的股份，柯文哲應該是提出建議，希望向中央表達意見，最後決定權應該還是也有股權的農委會等單位。

江惠貞表示，中央1個多禮拜前其實有開會，已經有偏向共存的態度，現在政策就是確診者與相關接觸者不能進市場，但攤位可以換別人來擺設，與去年情況大不相同。

江惠貞說，不過，雙北果菜市場在疫情前就有在發生狀況時會互相支援的共識，若中央與台北市討論後，真的關閉第一果菜市場，他們一定會全力協助與支援，並配合調度。

江惠貞指出，如真發生這樣的情形，新北果菜市場會增派專業人手，並將市場的拍賣時間拉長，達到分流效果。另外，現在電商盛行，其實也已經幫忙分掉一些需求，市場在運作上應該不會有太大問題。

疫情 北農

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