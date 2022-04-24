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未來一週持續高溫 喝水、防曬抗熱浪

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
全台未來一週多為多雲到晴的天氣，多數地區會有些微悶熱的狀況。（醒報資料庫）
全台未來一週多為多雲到晴的天氣，多數地區會有些微悶熱的狀況。（醒報資料庫）

全台高溫不斷，中南部恐出現33、34度的高溫！氣象預報員陳伊秀24日表示，近期中午前後會到達高溫、紫外線狀況也是最強的，呼籲民眾要注意防曬、補充水分。氣象達人彭啟明指出，未來一週全台持續為偏南風環境，氣溫感受都是偏熱的。此外，27日前金門、馬祖與西半部將出現霧氣或低層雲，民眾開車時務必注意。

高溫延燒一週

中央氣象局資料顯示，未來一週狀況全台都維持炎熱的狀況，指出高溫接近30度，尤其在西半部部分地區高溫更將飆破33、34度。陳伊秀表示，全台中午前後時，將達到當日最高溫、紫外線狀況也是最強的，呼籲民眾要注意防曬與補充水分。

彭啟明也表示，未來一週持續為偏南風環境，因此氣溫感受都是比較偏熱的。而且受熱力作用影響，午後山區會出現短暫雷陣雨，天氣型態比較類似夏天。而目前時序進入春季，北方系統南下幅度逐漸減弱，也配合著南方勢力的崛起，南北勢力交界下，大氣不穩定環境就比較容易出現在臺灣附近，進而帶來降雨的影響。

陳伊秀指出，除了各地山區會出現短暫雷陣雨的狀況之外，中部以北的平地於25、26日午後可能也會有些微降雨的狀況。此外，27日、29日分別都有一波不強的東北季風，但仍會造成東北迎風面出現降雨的狀況，如北北基、宜蘭等地區，呼籲東北部民眾近期出門前，記得檢查包包裡有沒有攜帶雨傘。

西部霧氣得注意

中央氣象局資料指出，即日起至27日，金馬與西半部地區易有局部霧或低層雲的狀況。陳伊秀提醒，霧氣或低層雲將影響到駕駛的能見度，民眾交通往返請留意路況及航班資訊，開車務必提高警覺、緩速慢行。

針對台灣愈來愈接近颱風好發時期，彭啟明表示，近期有歐美氣象預報顯示，南海至菲律賓東方海面將有些熱帶系統發展的跡象，不過目前預報變動性都是很大的，先不用太過於擔心，甚至下週後期有熱帶雲簇發展，再來觀察也不遲。

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高溫 彭啟明

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