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7旬嬤常「看到鬼」多日不睡覺 醫師：失智症幻覺

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
醫師表示，長輩失智症發病初期不易察覺，需要家屬更多的關心、照顧。記者卜敏正／攝影
醫師表示，長輩失智症發病初期不易察覺，需要家屬更多的關心、照顧。記者卜敏正／攝影

台東7旬阿嬤常跟家人說「在家看到鬼」，常三到五天晚上不睡覺，令照顧的家人困擾不已、幾近崩潰，日前帶阿嬤就醫才知阿嬤患失智症，「看到鬼亅是幻覺，經治療出院、接受建議到日間照顧中心，阿嬤的幻覺情況減少，家人也找到因應的方法。

台東縣衛生局估算，台東縣2020年失智症人口數超過3000人，且90％以上失智者居住在社區，且多由家庭照顧。為幫助失智者及其家庭就近找到資源，台東基督教醫院去年4月成立失智共同照護中心，至今收案185人，透過專科門診評估，並協助轉介及社會資源連結，減輕照顧者壓力。

東基失智共同照護中心計畫主持人、身心科主任林泰穎表示，失智症是因大腦功能漸進退化，不只是記憶力，日常生活功能、自我控制能力也會逐漸喪失，甚至伴隨精神與情緒等行為問題。

他說，其中「日落症候群」患者因外在環境驟變心生陌生感、恐懼感，或無法滿足需求就破口大罵甚至大打出手，另有部分患者出現幻覺干擾等精神行為問題，，讓照顧者最感無力與疲憊。

林泰穎指出，若發現家中長輩日常生活功能表現有明顯落差，例如時常忘記電視遙控器放在哪裡、反覆出門買同樣的菜、反覆說同樣的話及問同樣的問題，甚至會極力掩飾記憶力減損等情況出現。

林泰穎說，發病初期多數人不易察覺長輩失智症徵兆，發現長者有上訴問題，常認為只是老了、腦袋退化，但後續可能就出現疑心病、難以溝通及不信任照顧者情況，隨年齡增長，老人失智症比例也持續上升，建議立即就醫、尋求醫師協助。

台東基督教醫院失智共同照護中心個案管理師前進社區宣導。記者卜敏正／翻攝
台東基督教醫院失智共同照護中心個案管理師前進社區宣導。記者卜敏正／翻攝

失智症 阿嬤 台東

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