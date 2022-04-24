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未來一周高溫飆30度 氣象局：兩波東北季風稍稍降溫

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局表示，未來一周沒下雨時天氣容易感到悶熱，西半部地區高溫普遍接近甚至超過30度。本報資料照片
中央氣象局表示，未來一周沒下雨時天氣容易感到悶熱，西半部地區高溫普遍接近甚至超過30度。本報資料照片

中央氣象局表示，未來一周沒下雨時天氣容易感到悶熱，西半部地區高溫普遍接近甚至超過30度，不過27日、29日至30日分別受到兩波東北季風影響，北部及東半部地區高溫可望稍稍下降，低溫接近20至21度，白天稍有涼意。

氣象局預報員陳伊秀表示，本周容易因午後熱對流發展出現雷陣雨，若沒有下雨時都是屬於偏熱、偏溫暖的天氣型態，但要留意27日及29、30日將分別受到兩波東北風影響，北部、東半部地區明顯出現涼意，不過其他地區天氣仍比較熱、容易有午後雷陣雨。

至於溫度趨勢變化，陳伊秀表示，未來一周全台各地溫度偏高，西半部幾乎都接近30度，也不排除出現31、32度，東半部地區高溫也接近28、29度；至於27日、29日、30日由於東北季風影響，迎風面北台灣地區雲量偏多，高溫下降到26度左右，但中部或南部地區高溫仍有機會到達29度，感受上影響不大；低溫部分預計在東北風影響期間 ，北部、東半部接近20至21度，白天整天稍有涼意。

陳伊秀表示，未來一周中午過後，山區容易有短暫陣雨或雷雨，到了晚上降雨情況就會趨緩，只剩下迎風面東南部有些降雨。

陳伊秀說，各國天氣預測在4月底、5月初菲律賓東方或南海附近可能有熱帶擾動發展，要特別留意，氣象局也會觀察熱帶擾動發展是否可能影響台灣天氣。

高溫 氣象局

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