鬼滅之刃、鏈鋸人、間諜家家酒！十大人氣獲獎漫畫 網讚這本超推

鼠勾以內

身為一位漫畫咖，絕對不能不知道《這本漫畫真厲害！》！這個導覽書是由日本寶島社所出版，由眾多各行業的人以不記名的方式評比上一年發行的漫畫作品，過去知名漫畫作品《進擊的巨人》、《暗殺教室》也都曾是榜上第一名。能夠上榜的作品真的都非常厲害，不少網友都會拿它當作書單，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出近年來前十大討論度最高的男子漫畫，有搞笑也有黑暗奇幻等多元類型，趕快來看看有哪些優秀作品吧！





image source：Twitter/チェンソーマン【公式】

No.10 怪獸8號

故事背景發生在怪獸出現率最高的日本，在怪獸清潔公司任職的男主角日比野卡夫卡，在一次的意外中獲得能夠變身成怪物的能力，而變身後的他即是怪獸8號，從小就以防衛隊為目的他，偷偷瞞著怪獸的身份參加考核，希望能夠藉這份怪獸之力拯救市民。

《怪獸8號》可說是快速崛起的作品之一，在少年Jump+以史上最短的時間突破3000萬觀看次數，在《下一部漫畫大獎2021》榮獲網路類第一名。網友表示畫風和分鏡都做得很好，很容易在腦海中產生畫面，劇情老套但很好看，很想一直接著看下去！

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No.9 我推的孩子

一開始的角色設定就相當有趣，主角雨宮五郎是名婦產科醫生，偶然在醫院遇到懷孕的偶像星野愛來看診，但在分娩前被歹徒襲擊而亡，接著轉生成星野愛的孩子，被命名為阿葵亞，他的雙胞胎妹妹露比則是過去工作的醫院裡的患者，彼此未發覺此事，阿葵亞為了向殺害母親的人復仇，露比為了成為像母親一樣閃閃發亮，兩人帶著不同的目標朝演藝事業前進。

《我推的孩子》在《下一部漫畫大獎2021》榮獲紙本類第一名，角色都深受網友們喜愛，每一集的劇情都會被網友拿來討論，可見其可看性相當高！

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No.8 終末的女武神

這部漫畫有點像明星大亂鬥，中西著名的人物都會參與其中，而會有這樣的決鬥是因為人類過度破壞環境，在一千年一度的「人類存亡會議」中，神明決議要讓人類滅絕，但女武神布倫希爾德反對，主張人類和神明對決，而人類若在13戰中先獲取7勝就算贏，可以活到下次的「人類存亡會議」。

角色相當之豐富，三國時代的呂布、文藝復興的米開朗基羅、印度神話中的濕婆等各種你沒想過的組合都被湊在一起，不禁讓人好奇究竟誰的戰鬥力比較驚人！在Netflix上可以看得到動畫版，感受一下熱血沸騰的打鬥畫面！

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No.7 極道主夫

黑道這一類型的漫畫題材真的是永遠都看不膩，被稱為不死身男主角阿龍過去曾是最兇的黑道，婚後則金盆洗手，日常家務完全難不倒他，料理更是一流，還能掌握附近超市特賣和商店街等情報，過去的黑道氣質仍不時會散發出，在日常鬧出不少笑話，相反地，妻子美久對這家事毫不擅長，是個性直爽帥氣的美人，家中還有一隻經常外出的貓咪「阿銀」，這樣的組合更顯反差萌。除了紙本外，《極道主夫》還製作成動畫和電視劇，劇中的男主則是當年的「千秋王子」玉木宏，輕鬆搞笑的內容，看起來十分舒壓。

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No.6 葬送的芙莉蓮

主角芙莉蓮是熱愛收集魔法的精靈族魔法使，和其他三位勇者歷經一場10年的征戰，凱旋歸來後恰巧遇上50年一次的流星雨，便和夥伴們約定好下一次再度相聚觀賞，然而身為人類的勇者欣梅爾卻在約定後逝世，讓生命可以存活上千年的芙莉蓮深感生死無常，進而希望能夠更了解人類以及生命的意義，對於情感和時間觀有了不一樣的體悟。

《葬送的芙莉蓮》被《週刊少年Sunday》的主編稱讚道是當年年輕漫畫家中最有趣的作品，網友們都大讚這部作品情感恬淡但令人回味，很值得買紙本收藏，回頭細細品嚐。

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No.5 國王排名

看到這個小男孩和黑色影子是不是有點熟悉？就算你不迷漫畫，可能多少都會在Facebook和Youtube上看過他的動畫解說，目前在多個影音平台上也都看得到。

主角波吉是純種巨人的兒子，卻因為父親年輕時和魔神的約定，奪走了波吉原有的巨人之力，導致他外型矮小、雙耳失聰，也沒有什麼力量，但他擁有一顆善良且熱於助人的心；黑色無固定外型的卡克從原本不信任他人到被波吉的善良和夢想給感動，兩人變成好友並相互扶持成長，主要角色造型和個性都相當討喜，很想讓人替他們加油打氣，見證他們的成長。

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No.4 藍色時期

主角矢口八虎就像班上我們都很羨慕的那種學生，成績優異又會玩，但他內心卻感到空虛，直到在美術社看到了學姊的油畫，被其筆觸和色彩給感動，毅然決然走上美術之路，立志考上東京藝術大學，雖然起步比別人晚，但他認真努力，進步速度飛快，遇到撞牆期也毫不放棄，最後成功錄取藝大。

題材是作者自身的美術經歷，漫畫中的部分畫作是出自其他畫家之手，為故事的真實性又增添了幾分，最有趣的是角色鮎川龍二為了這部動畫創了自己的IG帳號－ryuji_ayukawa， 像這樣的創意也引來許多讀者的討論，大家有興趣可以去追蹤。

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No.3 SPY×FAMILY 間諜家家酒

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》有點像日本版的《史密斯夫婦》，間諜「黃昏」為了執行任務，要更接近調查對象，便組成了一個臨時家庭，扮演父親洛伊德，並找到妻子約兒、女兒安妮亞，殊不知對方身份特殊，看似溫柔的妻子實際上是職業殺手，女兒則是有讀心能力的超能力者，三人隱滿身份過著虛假的家庭生活。

這部漫畫連載第一話就擁有超高人氣，木棉花代理動畫的新聞一出還造成網民們的暴動，大讚代理商速度快，劇情和角色設定擄獲不少人的芳心，安妮亞的表情包更是在網路上瘋傳，間諜的熱度看來還會延燒下去！

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No.2 鏈鋸人

和一般的王道漫畫不同，《鏈鋸人》走的是黑暗奇幻的風格，滿滿的血腥噁爛的畫面，主角也沒有太大的夢想，就是能夠吃飽睡好，而這一部分在最一開始就完成了，主角澱治家境貧困，為了償還父親留下鉅額的債務，和鏈鋸惡魔波奇塔合作獵殺惡魔，某夜卻遭到暗算，瀕死前，波奇塔自願以契約方式和澱治的心臟結合才得以讓他重獲新生並變身成鏈鋸人。

網友表示這是近期刻畫人類情感最細膩的一部作品，而且充滿著藤本樹老師的獵奇藝術風格，不用理解太多，就去感受爽片就好，也很推薦老師之前的作品《炎拳》。

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No.1 鬼滅之刃

《鬼滅之刃》漫畫從2016開始連載，只花四年多的時間，發行量就成為日本史上最快突破一億冊的漫畫，動畫《無限列車篇》更打敗《神隱少女》，創下日本影史新高峰，之後熱潮不減，更推出了各種周邊、遊戲以及舞台劇等多樣性作品。

故事背景為日本大正時代，主角炭治郎為了找尋讓變成鬼的妹妹恢復為人類的方法，踏上了斬鬼之路。劇情淺白易懂、搞笑又溫馨，適合闔家觀賞，而且節奏恰當，不拖泥帶水，動畫特效音樂都很到位，網友表示《鬼滅之刃》可以說是這個年代的神作，動畫誠意超滿，每一部都要看，非常期待新作品《鬼滅之刃刀匠村篇》！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年04月19日至2022年04月18日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『人氣男子漫畫』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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