用幾十年家電最想換哪個？換「一級能效」 長輩看電費就閉嘴了

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文／陳盈蓉



夏季天氣酷熱，回到家想不開冷氣都難，所以夏天的用電量通常都會飆升，但也導致要繳電費時，會被帳單嚇到崩潰！因此有不少民眾在選擇家電時，都會選有標示「能源效率分級標示」的電器，尤其以一級最能省電，只不過真的有差嗎？

一級能效家電真能省電費？

對此，在PTT WomenTalk版就有網友發文問：「家裡要換一級能效家電 優先換誰？」表示為了省電省錢愛台灣，打算花一筆錢換掉家裡幾十年的電器，但家裡長輩不相信一級能效省電這件事，想問問大家一級真的有差嗎？電費到底能省多少？若想換應該最先換哪款？

網友留言回應：「冰箱啦！24hr開著的東西」、「前年換冰箱、熱水瓶一級省電有感」、「最常使用的、最老舊的」、「冰箱有感，原本死撐著不換冰箱（至少25年）的長輩在兩個月後收到帳單傻眼，還說電費真的差那麼多喔」，紛紛表示真的一級省電有感，並建議以最常用的優先更換為主。

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什麼是能源效率標示？ 購入1或2級產品可退稅

台灣針對節能標示有兩種制度，分別是「節能標章」和「能源效率標示」，其中「能源效率標示」是強制性的制度，等級共有1~5級，能源效率標示級數越小越省電，目前受規定的產品共有15項，最大功能在於能讓民眾選購產品時，可依據能源效率資訊，了解該產品的耗電量及省電效果，進而選購合適自己的產品。

另外，國稅局財政部為了鼓勵民眾環保與節能，從108年6月15日到112年6月14日，只要民眾購買有能源效率第1級或第2級新電冰箱、新冷(暖)氣機或新除濕機，就可申請退還貨物稅，每台約退500元~2000元，申請方法請至官網查閱。

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至於「節能標章」，屬於自願性認證，由經濟部能源局受理廠商自主申請，根據官網介紹，標誌是由電源代表生活用電、愛心雙手意旨用心節約，實踐省油省氣省電、生生不息的火苗則代表可燃油氣所組成，希望倡導民眾響應節能可從生活做起。

當產品有貼上此「節能標章」，代表能源效率比國家認證標準高10%-50%，民眾也能在選購產品中，直接依據此標章辨識何者為最高能源效率產品，尤其對於一些高耗能、長期使用的產品，會有非常顯著的差異。

image source：經濟部能源局

流動電費怎麼算？

台電寄帳單來總是有看沒有懂？其實台電計算電費是採用「分段計價」的方式收費，以一個月120度、240度、170度(330-120=210、500-330=170、700-500=200，以此類推)，去做為六個級距收費，若扣完還有剩餘的度數未達該級距數字，則以實際扣完的度數與最近級距單價做計算。

公式：分段度數*2個月*單價*（單月實際天數／60）

比如說你四月、五月總電數是1016度，實際抄表四月只有29天，五月則有31天，1016-240-420-340=16度，會用到的分段度數為120度以下、120度~330度、330度~500度，加上剩下16度，則列入最近的分段度數(500度~700度)之單價計算。

那算法就是如下，總流動電費就是將以下兩串公式相加

四月：120*2*1.63*(29/60)+210*2*2.1*(29/60)+170*2*2.89*(29/60)+16*3.94*(29/60)

五月：120*2*1.63*(31/60)+210*2*2.1*(31/60)+170*2*2.89*(31/60)+16*3.94*(31/60)

image source：台灣電力公司

但要注意從民國78年起，台電規定每年從6/1到9/30為夏月電費，單價計算上會有些微的不同，算法就要去注意有分夏月單價、非夏月單價。此外台電為了鼓勵民眾節電，有推出節電登錄活動，只要民眾線上登錄並達成節電標準，就能獲得獎勵，詳情請點官網。









image source：台灣電力公司

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