快訊

影／顏清標連任鎮瀾宮董事長 宣布不再參與選舉和政黨

快篩這裡有！全聯北部391家門市開賣「1人份快篩試劑」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快篩這裡有！全聯北部391家門市開賣「1人份快篩試劑」

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯即日起在北北基、桃園市有藥商執照許可門市391家，陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，售價218元，限量2萬組。圖／全聯福利中心提供
全聯即日起在北北基、桃園市有藥商執照許可門市391家，陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，售價218元，限量2萬組。圖／全聯福利中心提供

近日疫情升溫，快篩試劑需求量大增，超商、賣場、藥妝店一劑難求，許多民眾紛紛問「現在哪裡買得到快篩？」為提供消費者更多居家檢測選擇，降低外出的群聚感染風險，全聯再度宣布引進「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，即日起於北北基、桃園市等疫情熱區指定門市陸續開賣。

全聯福利中心表示，自食藥署公布核准家用快篩試劑後，即積極與國內外廠商接洽合作引進家用快篩試劑，陸續推出多款快篩試劑，目前除販售「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組5入」與「速可安家用新冠病毒抗原自我檢測套組2入」外，也將於即日起在北北基、桃園市有藥商執照許可門市391家，陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，售價218元，限量2萬組，提供消費者居家檢測更方便選擇，每店限量開賣，售完為止。

指揮中心說明，快篩試劑使用時機為曾前往確診足跡熱區、曾與確診者有接觸史、曾與確診者足跡重疊時，當測出結果為陰性時，仍需遵循防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理，採檢完之家用快篩試劑及試劑棒以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。非居家隔離且非居家檢疫者測出結果為陽性時，請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，並將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。

快篩 全聯

延伸閱讀

北市+945...醫院爆快篩劑剩2天庫存？ 衛生局：還有13.5萬組

竹縣+57青壯年染疫多 6頁確診足跡遍布超商、全聯、超市

285元變350元？快篩試劑悄漲價 民批政府放任趁火打劫

影／7歲女童全英文「翻白眼」戳鼻快篩 醫生媽：好笑超勇敢

相關新聞

台鐵五一集體休假 局長發出道歉信

台鐵企業工會發起五一勞動節集體休假不加班，5月1日表定列車全部停駛，台鐵局長杜微也在官網發出公開道歉信，向社會大眾致歉

快篩這裡有！全聯北部391家門市開賣「1人份快篩試劑」

近日疫情升溫，快篩試劑需求量大增，超商、賣場、藥妝店一劑難求，許多民眾紛紛問「現在哪裡買得到快篩？」為提供消費者更多居家...

金馬濃霧特報 馬祖能見度不到200公尺

中央氣象局發布濃霧特報，今天金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，金門...

晴朗炎熱午後雨 吳德榮：明起高溫上看36度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴午後多雲暖如夏，低層水氣略減少，大氣仍...

災保法五一上路 提升職災給付條件

「勞工職業災害保險及保護法」（以下簡稱災保法）將於五一勞動節上路，除擴大加保對象，凡受雇登記有案的事業單位，不論員工數，...

讀饗時光 EP37｜《倖存者，如我們》地緣政治與民族衝突的亞洲實境秀

追求財富、成功與發展，背後的推進動力，很可能是「羞恥」。 曾二度獲英語世界最高榮譽布克獎入圍小說家歐大旭，新作品《倖存者，如我們》主角出生在鄉下貧苦單親家庭，想獲更多薪水，與晉身中產階級的機會。故事發生在馬來西亞，複雜族群關係與各種對比，其實更是國際政經造成底層人民掙扎的寫實故事。邀請對東南亞很有研究的作家阿潑，一起談歐大旭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。