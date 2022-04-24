快篩這裡有！全聯北部391家門市開賣「1人份快篩試劑」

近日疫情升溫，快篩試劑需求量大增，超商、賣場、藥妝店一劑難求，許多民眾紛紛問「現在哪裡買得到快篩？」為提供消費者更多居家檢測選擇，降低外出的群聚感染風險，全聯再度宣布引進「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，即日起於北北基、桃園市等疫情熱區指定門市陸續開賣。

全聯福利中心表示，自食藥署公布核准家用快篩試劑後，即積極與國內外廠商接洽合作引進家用快篩試劑，陸續推出多款快篩試劑，目前除販售「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組5入」與「速可安家用新冠病毒抗原自我檢測套組2入」外，也將於即日起在北北基、桃園市有藥商執照許可門市391家，陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，售價218元，限量2萬組，提供消費者居家檢測更方便選擇，每店限量開賣，售完為止。

指揮中心說明，快篩試劑使用時機為曾前往確診足跡熱區、曾與確診者有接觸史、曾與確診者足跡重疊時，當測出結果為陰性時，仍需遵循防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理，採檢完之家用快篩試劑及試劑棒以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。非居家隔離且非居家檢疫者測出結果為陽性時，請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，並將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。