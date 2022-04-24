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台鐵5月1日列車全面停駛 局長公開道歉信曝光
因應台鐵工會發起5月1日勞動節不加班，致當天列車全部停駛，台鐵局今天表示，已擬定應變計畫，籲請民眾取消行程，或改搭其他交通工具。
台鐵局局長杜微日前赴花蓮地區，實地了解5月1日花東地區以公路客運替代鐵路的措施，並與公路總局、花蓮縣警察局等業管單位舉行會議，確認改搭客運民眾的轉乘方式，並察看客運站位置及模擬推演。
杜微表示，由於5月1日列車全部停駛，建議民眾取消行程，或直接前往替代運具發車地點搭乘，不一定要到火車站，以節省時間，相關訊息台鐵會在4月27日於官網APP設立專區提供查詢，民眾也可以撥打台鐵客服電話詢問。
台鐵局官網也發布台鐵局長杜微的公開道歉信，凡是購買台鐵乘車票日期自4月30日至5月2日期間的旅客，即日起至一年內，可持未使用車票，至各車站售票窗口辦理退票，包括去回程車票，免收取退票手續費。
杜微道歉信的內容全文指出，「我們很抱歉，今年5月1日勞動節停駛全部的表定列車，未能提供應有的旅運服務，在此代表全局向旅客及社會大眾致上最誠摯的歉意。如果旅客取消行程，可於一年內持未使用車票（含去回程車票）至各車站辦理全額退票，免收手續費。造成您的不便，再次深致歉忱。台鐵局局長杜微」。
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