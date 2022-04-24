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晴朗炎熱午後雨 吳德榮：明起高溫上看36度

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
歐（從左到右）、美、加模式模擬1日20時850百帕渦度圖顯示，在南海或菲律賓東方有熱帶擾動發展，並皆有向東北緩慢迴轉的趨勢。在菲律賓東方海域則另有1個熱帶擾動發展。由於理論限制，位置、強度及動向，皆存有顯著差異。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐（從左到右）、美、加模式模擬1日20時850百帕渦度圖顯示，在南海或菲律賓東方有熱帶擾動發展，並皆有向東北緩慢迴轉的趨勢。在菲律賓東方海域則另有1個熱帶擾動發展。由於理論限制，位置、強度及動向，皆存有顯著差異。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴午後多雲暖如夏，低層水氣略減少，大氣仍不穩定，局部地區午後仍有陣雨或雷雨的機率。北部20至33度，中部20至34度，南部21至35度，東部19至33度。

他說，明天、周二及周五低層水氣減少，大氣趨於穩定，各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨的機率；各地暖如夏，北部高溫多在32、33度，南部甚至在34至36度之間。周三、周四及周六低層水氣增多，大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨的機率，高溫微降1、2度，仍偏熱。

吳德榮說，各國如歐、美、加模式，持續模擬期末28日起5月3日，在南海或菲律賓東方有熱帶擾動發展，並皆有向東北緩慢迴轉的趨勢。在菲律賓東方海域則另有1個熱帶擾動發展。

他表示，由於理論限制，不同模式5至10天之後的模擬，熱帶擾動的位置、強度及動向，皆存有顯著差異，並不令人意外。總之，下半周起將有1至2個熱帶擾動相繼發展，是可參考的，但若欲進一步分析其路徑及可能對台灣的影響，模式反映不確定性太大了，還需觀察幾天。

今天各地晴午後多雲暖如夏。本報資料照片
今天各地晴午後多雲暖如夏。本報資料照片

吳德榮 高溫 菲律賓

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