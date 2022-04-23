健保大數據看膽結石6-5：喝橄欖油助排石 醫師這樣說

結石相關疾病中，民眾常聽到腎結石、輸尿管結石，膽結石則較陌生，因為膽結石患者多數沒有症狀，許多人常是因為其他疾病檢查時，才發現自己有膽結石。

振興醫院胃腸肝膽科主治醫師林信吉說，膽囊的主要功用為儲存肝臟分泌、幫助消化的膽汁，當人開始進食、需要消化時，膽囊開始收縮，將儲存的膽汁透過膽管運送到十二指腸幫助消化。由於膽汁在膽囊中儲存，長期下來，膽汁內的物質有可能慢慢結晶，而成為結石。由於膽結石主要生成在膽囊中，除非卡住膽道或是造成膽囊發炎，否則不痛不癢，難以發現。

雖然膽結石大多沒有症狀，然而一旦卡住膽道、阻礙膽汁排出，或是摩擦造成膽囊發炎，最典型的症狀為右上腹痛。除此之外，可能延伸至右背、胸骨下（中上腹）的疼痛，甚至可能因為膽汁排不出而有噁心感，出現噁心、嘔吐的症狀。

林信吉表示，若是膽囊發炎，會呈現好幾天的持續悶痛，且隨著發炎越來越厲害，還會有發燒的症狀；而膽結石若是掉出膽囊卡在膽管，膽汁排不出，膽囊會強烈收縮想把結石推出去，而造成像尿道結石卡在輸尿管，出現一陣一陣的劇痛。

而根據健保大數據資料顯示，膽結石常見的共病診斷，前五名分別是胃食道逆流併食道炎、本態性高血壓、第二型糖尿病、腹痛、消化性潰瘍，不禁讓人聯想是否因為症狀相像，抑或具有相同危險因子。

新光醫院肝膽腸胃科主治醫師吳秉修表示，由於膽結石通常沒有症狀，往往是透過腹部超音波檢查時，才發現原來自己有膽結石。而與膽結石常見的共病診斷疾病，則是常需要進行腹部超音波或是全身性身體檢查的疾病，未必和膽結石相同的危險因子或是症狀所致。

吳秉修也表示，由於膽結石屬於「良性問題」，超過七、八成患者一輩子都沒有症狀，因此就算檢查出膽結石，若沒有疼痛等問題，就不需要積極處理。除非有特殊原因，否則也毋須預防性的手術治療，只需要每年做一次腹部超音波，定期追蹤即可。

除非膽結石過大、造成反覆腹痛，或是已造成急性膽囊炎、胰臟炎等併發症，才需要進行手術摘除。另外，如果結石卡住膽管，也會形成黃疸，導致肝指數跟著異常。因此如果出現黃疸，也需要馬上處理。

之前網紅「愛莉莎莎」拍片提到「喝橄欖油排膽結石」的民俗療法，曾經瘋傳。是否有類似的飲食或是偏方可以預防，或讓膽結石變小？林信吉則笑說，「完全沒有！」

對於預防膽結石的發生，林信吉表示，由於膽結石主要是膽固醇、膽紅素、膽鹽等物質組成，可分為膽固醇型和色素型。

其中，膽固醇型的膽結石主要和飲食習慣有關，因此常吃高熱量、高油脂等飲食者為好發族群。另外，短時間內減重、長時間未進食者，因膽汁儲存在膽囊時間過長而未分泌，也容易產生結晶，因此在預防上應盡量減少攝取油膩食物、三餐正常進食，能降低膽結石發生風險。

除了飲食，林信吉表示，有些降血脂藥物或是避孕藥也會使得膽結石生成機率增加，因此若發現自己有膽結石，可和醫師討論更換藥物，避免膽結石繼續生成。另外，如性別、遺傳、懷孕和體質也是影響膽結石生成的因素，較難預防。