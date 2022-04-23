健保大數據看膽結石6-6：腹腔鏡膽囊切除術四大院所

●林口長庚醫院：

發生過急性膽囊炎 三成患者一年內復發

根據健保資料庫分析，110年各級醫療院所執行膽結石的腹腔鏡膽囊切除術手術量，林口長庚醫院為第一名，醫學中心的總量為8,997，林口長庚佔970件。林口長庚一般外科主治醫師王尚煜表示，膽結石手術現在多以腹腔鏡為主，傳統手術大多是執行其他項目手術時，順便切除膽囊，或病患有特殊狀況才採用。

王尚煜表示，需要切除膽囊，幾乎都是有症狀的膽結石患者，有症狀的患者分為兩大類，急性、非急性。急性患者通常是以「急性膽囊炎」或是「膽結石合併膽管結石」表現，膽管結石會先採取逆行性膽道取石術，也可以放置支架，此時需要內科醫師協助。而急性膽囊炎的患者約有一成需要放射科幫忙進行膽囊引流術，先將腫脹的膽囊消腫，好幫助外科醫師在切除膽囊時，不要切到膽管。

王尚煜表示，林口長庚的跨團隊合作非常有經驗，24小時都能給予醫療協助，可能是因此手術量為醫學中心第一。很多患者對於膽結石有症狀就要切除膽囊常常會有疑慮，他說，根據研究指出，只要發生過急性膽囊炎，僅執行膽囊引流術而不切除，超過三成的患者一年內會再復發，且症狀會比先前嚴重。

●中國醫藥大學附設醫院：膽絞痛易復發 有症狀建議外科治療

健保署資料統計，中國醫藥大學附設醫院110年腹腔鏡膽囊切除術842人次，居醫學中心第二名。

中國醫藥大學附設醫院外科部一般外科主任楊宏仁說，腹痛的表現千奇百怪，膽結石造成的腹部疼痛便是其一。最常見症狀為膽絞痛，常發生在飽餐後，特別是吃了一頓豐盛油膩的晚餐後。

許多患者誤以為胃腸炎而自行服用胃腸藥，待症狀緩解後便以為是胃腸藥發揮效用了，從此相信自己就是胃腸發炎。

楊宏仁說明，無症狀患者，除非有特殊考量，一般建議不處理。但一旦出現症狀，就建議接受外科治療。因為大規模流行病學調查結果顯示，有相當高比率的膽絞痛病人每年都會復發，並且每年都有1%到2%產生嚴重併發症，包括急性膽囊炎、急性膽管炎、急性胰臟炎，甚至致命。

楊宏仁說，標準外科治療就是腹腔鏡膽囊切除，只需在腹部開三至四個小的切口，就可摘除膽囊，是目前膽結石治療首選。中國附醫院內有多位經驗豐富的醫師，也有24小時在院值班的主治醫師提供緊急膽囊切除手術服務。近年來更添購4K、3D等高階影像系統，增加手術安全，並提供三厘米針狀器械，讓術後疼痛降至最低，傷口也更不明顯。

●嘉義基督教醫院：內視鏡手術助隱藏傷疤

健保署統計，嘉義基督教醫院去年執行腹腔鏡膽囊切除術417人次，為區域醫院最多。嘉基醫院指出，院內提供單孔腹腔鏡手術，僅在肚臍內開一個洞，傷疤隱藏更好，可避免身體疤痕和心理陰影。未來規畫以達文西手術客製化「保膽手術」，去除結石、不犧牲膽囊。

嘉基一般外科主任劉憲說，國內膽結石盛行率5%至10%，嘉義地區換算約5萬到7萬多人，另因B肝、C肝盛行率高，往往腹部超音波掃描發現膽囊有異就轉介，外科七名醫師皆有微創手術能力，能早期治療。

腹腔鏡膽囊切除術常規在腹壁周圍開3孔，嘉基提供僅開在肚臍內的「單孔」手術，多自費2000、3000元「傷口保護套」，手術一個多小時，傷疤隱藏得更好，外觀幾乎看不出來。劉憲認為，20歲至30歲女性為高風險群、對疤痕更在意，單孔頗受患者好評。不過，當患者BMI大於30、過度肥胖者、發炎較嚴重、沾黏情況等，手術難度高，建議做3孔手術。

劉憲也說，腹腔鏡手術多數「昨天住院、今天開刀、明天休息、後天回家」，返家傷口不必換藥，能洗澡、做緩和活動，隔周回診後結束療程。

●輔仁大學附設醫院：術前檢查 術中監測 避免極少數併發症

110年健保數據統計，輔仁大學附設醫院腹腔鏡膽囊切除術270人次，居地區醫院第一名。

輔大醫院器官移植及肝病治療中心主任楊博智說，因膽囊是浮動器官，一般手術會直接將整個膽囊摘除，無法像腎結石一樣用儀器震碎。且若只設法取出石頭，膽囊收縮力會更差，更容易重新長出石頭。

輔大醫院腹腔鏡膽囊切除術有兩大特色，首先是手術前一定會詳盡檢查病患身體狀況，包含腹部超音波、電腦斷層掃描等，了解是否有膽道風險；過程中也會用ICG螢光顯影技術監測膽道情況，以確保手術不會有併發症。

再者院內儀器先進，一般術後傷口是3個，現在更能做到單一傷口，只在肚臍裡有個小傷口，不過自費要負擔十萬元左右。

楊博智補充，膽結石手術風險很低，僅0.5%至1%，不過若病患有膽道或血管異常，就要提防併發症，包含膽道狹窄、膽汁滲漏等，這些術前都要小心檢查判斷。團隊有五位醫師可以執行常規手術和急診手術，技術熟練。

楊博智提醒，民眾常擔心開刀會少個器官，但有疼痛等相關症狀就建議手術，否則一年內有50%的機率復發，等嚴重到急性發炎時再開刀，風險將會更高。 林口長庚一般外科主治醫師王尚煜表示，膽結石手術現在多以腹腔鏡為主，傳統手術大多是執行其他項目手術時，順便切除膽囊，或病患有特殊狀況才採用。圖／王尚煜提供 輔大醫院器官移植及肝病治療中心主任楊博智說，輔大醫院腹腔鏡膽囊切除術有兩大特色，首先是手術前一定會詳盡檢查病患身體狀況，包含腹部超音波、電腦斷層掃描等。